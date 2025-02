Daniel Bisogno enfrentó diversos desafíos de salud en los últimos años, pero si hubo un motivo que lo impulsó a seguir luchando, fue su hija Michaela.

El conductor de "Ventaneando" falleció este 20 de febrero a los 51 años, luego de permanecer en terapia intensiva debido a una falla multiorgánica, un padecimiento que, según se reportó, se habría originado a raíz de una infección bacteriana en las vías biliares.

Desde que comenzaron sus problemas de salud en 2023, Michaela lo visitó en varias ocasiones en el hospital. La menor incluso llegó a acompañarlo a algunas emisiones del programa y, con su ternura, conquistó al público.

La historia de amor entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio, su segunda esposa, comenzó en 2013. La conexión entre ambos fue inmediata, y apenas un año después, sellaron su compromiso con una boda en Acapulco, Guerrero. Durante su matrimonio, mantuvieron un perfil bajo, resguardando su vida privada hasta el nacimiento de su única hija, Michaela, un acontecimiento que marcó para siempre la vida del conductor.

Daniel Bisogno reaparece en redes sociales con su hija Michaela.

Aunque su matrimonio llegó a su fin en 2019, Bisogno y Cristina mantuvieron una relación cordial por el bienestar de la menor, quien este mes cumple 9 años.

Cristina, ama de casa y apasionada por el fitness, suele compartir en redes sociales momentos especiales con Michaela, evidenciando el gran vínculo entre madre e hija.

Daniel Bisogno y su hija Michaela en "Ventaneando".

Michaela, la luz en la vida de Bisogno

Ser padre no estaba en los planes de Daniel Bisogno, pero la llegada de Michaela transformó por completo su perspectiva.

"Para mí, mi niña es lo más sagrado que puedo tener. En mi mente nunca estaba el tener un hijo; la verdad, no era algo que fuera mi prioridad ni mucho menos, y el día que me pasó, la vida me cambió radicalmente. Estoy totalmente enamorado de mi hija", confesó en una ocasión.

Incluso en sus momentos más difíciles, su hija fue su mayor fortaleza. Durante una de sus crisis de salud en 2023, el conductor recordó con emoción la última conversación que tuvo con Michaela antes de ser internado:

"Tuve el tiempo de decirle: ‘Papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar a este. Quiero que seas feliz, que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento, cuando te sientas triste, cuando seas más grande, a lo mejor te vas a reír y vas a decir: ‘Mi papá era chistoso’”, expresó conmovido hasta las lágrimas.

