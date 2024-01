La hija de Biby Gaytán asombra al recrear icónico look de su madre de los años 90

Alejandra, hija de la cantante y actriz Biby Gaytán y el extimbiriche Eduardo Capetillo, ha consolidado su presencia no solo como la heredera de un legado artístico, sino también como una influencer emergente. Con su innegable belleza y habilidades en el ámbito del maquillaje y la moda, Ale ha venido cautivando a sus seguidores.

En esta ocasión, la joven de 24 años sorprendió al echar un vistazo al pasado al recrear un icónico look de los años 90 de su madre en el apogeo de su popularidad.

A través de un video compartido en Instagram, Ale detalló el proceso para transformarse en la estrella, destacando un peinado que se hizo famoso por lucir una trenza simulando una diadema. Utilizando blush, labial y una paleta de colores cafés similares a los de Gaytán, la hija de Capetillo generó nostalgia con la similitud.

Biby Gaytán y su hija Alejandra. Foto: Instagram oficial de Ale.

Lee también: "No hay Ken sin Barbie": Ryan Gosling sobre el desaire del Oscar a Margot Robbie

Cabe destacar que la joven, quien reside en España desde hace algunos años, aclaró que su madre desconocía que realizaría el video, convirtiendo la sorpresa en un emotivo momento para Biby . La actriz no pudo contener su emoción al comentar: "¡Mi vida hermosa. Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo!!! Hasta yo me sorprendí del parecido, solo que tú para mí eres perfecta. NADIE COMO TÚ!! No hay un solo día que no piense en ti!!!".

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, y la mayoría coincidió en que era el vivo retrato de la famosa. Frases como "10/10 igualita que tu madre", "Tan hermosa como tú mami... La Barbie mexicana", y "Chica eres la copia fiel de tu madre" inundaron la sección de comentarios.

Además, el video contó con la aparición de Nader, el novio de Alejandra, quien interpretó el tema "Mucha mujer para ti". La situación aparentemente provocó muchas risas en Gaytán, que expresó que era "lo máximo".

Alejandra Capetillo. Foto: Instagram oficial.

Lee también: "Ventaneando" se adapta a los cambios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.