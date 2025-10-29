La Granja VIP está en su tercera semana, la cual ha comenzado muy movida con Bea como la capataz de la semana, por lo que en el duelo de este martes 28 de octubre del 2025 tendrá que elegir a los dos concursantes que se enfrentarán para tener al segundo nominado de la semana.

Para aquellos que no hayan podido seguir lo ocurrido en estos días dentro del reality show, deben de saber que el legado de la segunda eliminada, Sandra Itzel fue que Lis Vega subiera directamente a la placa.

Además, los granjeros que se convirtieron en los peones de la tercera semana por la votación de sus compañeros fueron Omahi, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia que deberán de cuidar a los animales, y realizar las tareas domesticas como limpiar y cocinar.

Con todo eso llegamos a la gala de este martes en la que se define al segundo nominado que deberá de esperar un milagro más adelante para poder permanecer otros siete días sin tener que depender de la decisión del público el domingo de eliminación.

Bea decidió que los dos participantes que se verían las caras en el duelo serían Jawy debido a que de las opciones que tenía él era el único que no había pasado por esta prueba en las ediciones anteriores

Sergio Mayer Mori fue el otro seleccionado que ha pasado del cielo al inframundo en cuestión de días, pues había sido el que ocupó la suite durante los primeros 14 días de competencia pero ahora duerme en el granero.

¿Quién perdió el duelo en La granja VIP?

Mayer Mori fue el granjero que perdió el duelo de esta tercera semana en La Granja VIP luego de que Bea, la primera capataz mujer dentro del reality show lo eligiera para disputarse la permanencia en la competencia, con lo que se convierte en el segundo nominado.

La prueba de la noche consistió en llevar un costal relleno de maíz a una segunda estación, abrirlo, encontrar un serrucho que usarán en la tercera parada a la que llegaron con tres maderas y posteriormente armar un rompecabezas para finalmente tocar la campana de la victoria.

