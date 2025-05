Los Ángeles.— Tras el desenlace ayer de la segunda temporada de la serie The last of us quedan los puntos suspensivos sobre la suerte de sus personajes hasta el estreno de su tercera entrega, ya confirmada.

Los eventos del episodio dos “A través de ella” (el 2 de abril) fueron comparados con aquel “Boda roja” de Game of Thrones, con el futuro de sus personajes centrales en duda.

La serie apocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre llegó a su punto más dramático cuando a Joel (Pedro Pascal) le apuntan en la cabeza un fusil enfrente de su hija adoptiva Ellie (Bella Ramsey). Sus efectos repercuten en el resto de la temporada y cambian el compás moral de la coprotagonista.

¡Spoiler Alert! Si no has visto los eventos de esta temporada, detén la lectura.

EL UNIVERSAL entrevistó al actor Spencer Lord (Riverdale, Heartland), quien es Owen, compañero paramilitar y amigo de Abby (Kaitlyn Dever) de los Firefly, un grupo armado que está en la cacería de Joel por haber asesinado a una decena de colegas y doctores en la primera temporada.

The last of us se volvió fenómeno mundial, ¿cómo fue tu reacción al ser invitado al episodio más intenso de la serie?

Había un gran nivel de emoción y expectativa por parte mía, manifestada en nervios... Fue un honor trabajar con estos actores y darle vida a estas escenas en la pantalla.

Interpretar a Owen fue ser parte mucho más grande que todos nosotros como equipo de actores.

Spencer Lord explicó que en el episodio dos, Owen es el único que intenta mostrar un tipo de resistencia al de Abby, quien desea matar a Joel, quien asesinó a su padre médico. Owen tiene su propio sistema de valores y comparte la creencia de: No lastimar a las personas que no se lo merecen, señaló.

“Observar a Kaitlyn cómo ejecutó la escena me impactó, fue como ver a alguien a quien tú quieres perder el control y abandonarse a la violencia. Te rompe el corazón”.

La celebración final

El desenlace del episodio “A través del valle” llevó a que las redes sociales se saturaran por lágrimas por parte de aquellos que no sabían lo que sucedería. Los aficionados al videojuego sí conocían ese final y festejaron la adaptación.

Aun así, Pascal y los productores publicaron fotos de él y Kaitlyn abrazados, sonriendo en el rodaje a manera de decir que tras las cámaras había compañerismo y cariño.

“Esa fue una de mis partes favoritas. Entre corte y corte de grabación siempre existió la cordialidad. Había mucho respeto entre nosotros. Después de ver la relación entre Pedro y Bella, fue increíble verlos trabajar juntos”, dijo Spencer.

“En el clímax del drama en que Joel y Ellie están en el piso, podías palpar la química de los actores. Eso llevó a una sensación agridulce en mí, pues estaba en un momento definitivo de ellos y The last of us”, agregó el actor.