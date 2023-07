La Casa de los Famosos: se acaba el “team infierno”, todos votarán contra todos

Sergio Mayer confesó que ya se siente harto de que cada semana esté nominado, por lo que tomó la decisión que si se llega a quedar en la próxima gala de eliminación se acabará el acuerdo del team infierno con el que los integrantes de este cuarto se suponía que no votarían entre sí.

“Honestamente ya estoy medio harto, medio cansado de lo mismo, de lo mismo, los únicos días que estoy tranquilo son lunes y martes y luego a partir del miércoles toda la semana nominado, desde que entré, de verdad, ya hay un momento en que lo único que me mantiene bien y tranquilo es que quienes me han salvado son ustedes.

“A partir de esta semana se acaba el acuerdo con el team infierno definitivamente no puede continuar más, si me quedo a partir del lunes, no hay más pacto del team infierno, es evidente que en algún momento se tenía que romper, pero estoy tranquilo porque (cumplí) a cabalidad hasta el último momento, pero ya no”.

Con esta decisión comentó que cambiará la situación del reality de manera drástica y si es que llegara a salir, también se dijo listo; lo que tiene seguro es que el próximo domingo por primera vez saldrá un hombre.

Por algún motivo ha tenido una incomodidad con Paul Stanley desde el principio, pero no sabe por qué y está contento de que una vez más estarán enfrentados para ver quién se salva.

“Podrá tener los programas de mayor rating y 15 años de conductor y todo, pero aquí adentro me la juego con él. Yo no vine a hacer chistines, ni vine a quedar bien con nadie, ni vine a modelar ropa, para nada, vine a hacer estrategia, competir, a seguir aquí”.

Wendy confirma que se romperá el pacto

La influencer Wendy Guevara confirmó lo que dijo Mayer y señaló que efectivamente había muchas posibilidades de que se rompa el pacto con el team infierno.

“De una vez les decimos que el próximo miércoles ya nos nominamos entre el team infierno, ya vamos a empezar a eliminarnos entre nosotros, ya que se haga un desmadre aquí.

“A ver si cuando nos toca darnos entre nosotros no le doy primero a mi apá (Sergio Mayer), todos contra todos”, indicó riéndose.

