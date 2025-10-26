Más Información

El legado de también se refleja en la arquitectura. Su mansión en Beverly Hills fue puesta a la venta por 25 millones de dólares, una propiedad que destaca por sus amplios espacios, estilo clásico y diversas amenidades, entre ellas un spa.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Keaton fue propietaria de la casa entre 2007 y 2010. Años después, la vendió al productor Ryan Murphy, creador de series como “Monsters” (2022), “American Horror Story” (2011), “Grotesquerie” (2024) y “Glee” (2009-2025).

La estrella hizo varias adaptaciones a la propiedad, de estilo neocolonial español, construida en 1927, con la intención de resaltar el encanto histórico de California.

“Quería una casa colonial española porque me encanta California y nuestra historia. La veo con un toque romántico: los años 20, la vida interior y exterior, los arcos, la comodidad. California es una ciudad de belleza inagotable. Mi fantasía sería seguir comprando casas que representen la arquitectura californiana y restaurarlas”, declaró Keaton en entrevista con Architectural Digest.

¿Qué incluye la propiedad que perteneció a Diane Keaton?

La mansión, que en su momento fue el hogar de la actriz de “The First Wives Club” (1996), cuenta con:

  • Seis dormitorios
  • Nueve baños
  • Una superficie aproximada de 800 metros cuadrados
  • Piscina y spa
  • Cancha deportiva
  • Chimenea
  • Casa de huéspedes
  • Gimnasio
  • Bodega
  • Garaje para dos autos
  • Amplias zonas de estar y comedor

falleció el 11 de octubre de 2025, a los 79 años, a causa de una neumonía, según confirmaron sus familiares a la revista People.Ganadora del Oscar por “Annie Hall” (1977), la actriz dejó una amplia trayectoria cinematográfica con cintas como “Something’s Gotta Give” (2003), “Reds” (1981), “Marvin’s Room” (1996) y “Father of the Bride” (1991).

