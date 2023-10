Netflix todas las semanas incorpora contenido de todo tipo a su extenso catálogo, que atrapa a un sinfín de suscriptores a lo largo y ancho del planeta.

Lo cierto es que esta plataforma de streaming ofrece películas y series de diversos géneros, entre las que se destacan como las más elegidas aquellas que son de suspenso y de acción, que suelen funcionar muy bien entre los usuarios.

Un ejemplo de ello es una película que se ha convertido en tendencia en gran cantidad de países; se trata de "Bailarina", una brutal cinta de acción que llegó hace muy pocos días a la N roja.





¿De qué trata la conta surcoreana "Bailarina"?

"Mientras llora la pérdida de su mejor amiga, a la que no pudo proteger, la antigua guardaespaldas Ok-ju se propone cumplir el último deseo de la fallecida: vengarse", reza la sinopsis oficial de este filme de acción que se encuentra disponible en Netflix.

A lo largo de 94 intensos minutos, seguiremos la historia de Ok Ju, una joven que solía trabajar como guardaespaldas y que destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Esta mucha es muy amiga de Min Hee, quien se desempeña como bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor: quiere que su amiga cumpla su venganza de Pro Choi. Ok Ju acepta y no tarda mucho en descubrir al culpable en una organización de explotación sexual y drogas.

"Bailarina" es un thriller de acción que fue dirigida por Lee Chung-hyun (El teléfono) y que está protagonizada por Jun Jong-seo, Kim Ji-hun, Park Yu-rim, entre otros artistas surcoreanos.

Hay que decir que "Bailarina" ha recibido muy buenas críticas por parte de los suscriptores de Netflix, quienes no paran de recomendarla en redes sociales, y también de la prensa especializada, que en Filmaffinity han llegado a decir que "su historia es bastante simple y manida, pero que no se escatima en la sangre que se ve en pantalla, con algunos momentos desagradables no aptos para estómagos sensibles, pero con escenas de acción muy bien coreografiadas".