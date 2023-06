La actriz Susana Lozano, exesposa de Coco Levy, se despide de Talina Fernández: "fue una abuela fabulosa"

Susana Lozano, la exesposa de Coco Levy, hijo de Talina Fernández, llegó a darle el último adiós a la abuela de sus hijas, y aseguró que siempre mantuvo una buena relación con ella.

"Fue una mujer increíble, una mujer fabulosa, es la abuela de mis hijas", contó a la prensa al llegar a la residencia de Talina en el poniente de la Ciudad de México. Con lentes oscuros, flores y además una fotografía de Talina con todos sus nietos Susana remarcó el papel importante que Talina jugó como abuela.

"Mírenla tan feliz, tan ella, para ella era lo mejor que le podía pasar, sus nietos, llenarse de ellos, batirse de espuma de lodo de lo que fuera, y me importaba mucho resaltarlo", contó Susana.

Aseguró que lejos de su separación y los problemas que pudo acarrear con Coco Levy, con Talina siempre mantuvo constante contacto.

"Con ella tuve una relación muy linda, más allá de cualquier otra cosa, lo siento muchísimo", aseguró todavía en shock sin poder contar a fondo todo su sentir ante el fallecimiento de Talina.

Fueron muchos años de relación como familia, y aunque con el resto de los parientes de Coco Levy solo mantiene el contacto necesario, a Talina siempre le mantendrá un cariño único.

"Me quedo con las cosas que no se vieron públicamente, con esa Talina que ponía una mesa para que todos se sintieran halagados y queridos, me quedo con cosas muy personales, pero de verdad la traeré en mi corazón siempre", concluyó Susana antes de entrar a la casa de Talina, donde familiares y amigos le dan el último adiós.