“Por supuesto que está bien que todos los superhéroes sean buenos, pero, ¿dónde está su conflicto y su drama?”, reflexiona Aaron Taylor-Johnson, quien desde la próxima semana será uno de los rostros más vistos en los cines del orbe.

El actor británico de 34 años, ganador del Globo de Oro como Actor de soporte por su trabajo en la cinta Animales nocturnos, no habla a la ligera y sí desde el personaje de villano en el universo Marvel.

Desde el próximo jueves se le conocerá como Kraven, el cazador, personaje y cinta que retoma el origen de este hombre de fuerza y tonos animalescos, que en su momento será uno de los antagónicos principales de Spider-Man.

En los minutos que se proyectaron el jueves en un complejo exhibidor de Polanco, se puede observar a Kraven asesinando con una ballesta a un cazador furtivo, clavar un colmillo en la yugular de un mafioso o utilizar trampas de caza en el rostro de otra persona.

El personaje además tiene como motivaciones la protección de la fauna, un hermano en peligro y un padre que no es precisamente el ideal de modelo a seguir.

“Que interesante que (los villanos) sean los más humanos, porque como humanos siempre tenemos fallas y defectos, eso es lo que hace que sintamos empatía y nos relacionemos con ellos en diferentes niveles. Tienen una complejidad más clara y Kraven es un personaje más oscuro de lo que vemos en los cómics, y va mucho más allá”, dice el actor en entrevista.

La película dirigida por J. C. Chandor ha sido clasificada por parte de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía como B-15, es decir, no recomendada para menores de 15 años, por lo que los niños no podrán verla.

“En Kraven, viendo el arco de su historia, que es muy oscura, y que tiene que ver con el ego, la salud mental, el trauma y la familia, el tener la oportunidad de contarla de una manera madura era demasiado bueno para dejarlo ir. Entendimos que estábamos restringiendo la audiencia, pero también que expandíamos la capacidad de adentrarnos más en este personaje, que es alguien que tiene un final muy oscuro”, explica Chandor.

Para darle vida al personaje, Aaron no sólo se sometió a rutinas gimnásticas, también vio varios videos con el realizador, e hizo varias de las secuencias de acción.

“Tenía videos de persecuciones en los que los venados se caen. Y en la película vemos cuando corre entre rocas, en los acantilados y que hace las cosas sin miedo, sin pensarlas, sino por instinto. Por eso de pronto verán que Kraven le arranca la nariz a un individuo, es visceral, casi bestial”, añade el actor.