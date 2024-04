Koko Estambuk, ex de Maite Perroni, se disculpa públicamente tras ser acusado de acoso

"Me avergüenzo y pido disculpas", son las palabras con que el cantante Koko Estambuk pidió perdón tras verse envuelto en un grave escándalo, y es que el artista está siendo acusado de acoso sexual por una presentadora argentina.

Este fin de semana, Estambuk, junto a su banda llamada Glup!, se presentó en la Fiesta de la Vendimia, en Chile, pero no fue su actuación lo que llamó la atención del público; sino el hecho de que en pleno escenario intentó besar por la fuerza a la conductora del evento, Melina Noto.

En ese momento, los organizadores del festival emitieron un comunicado en el que reprobaban la conducta del artista y ofrecían su apoyo a Noto para emprender acciones legales, si así lo deseaba.

Lee también ¿Qué ver?: “Doblemente embarazada 2” da voz a padres solteros

La tarde de este martes, y luego de que las autoridades locales revelaran que ya existe una investigación en su contra, el exnovio de Maite Perroni, decidió romper el silencio y, a través de un video que publicó en sus redes sociales, ofreció disculpas públicas a la presentadora, los organizadores de la fiesta y a todos aquellos que se sintieron ofendido con sus acciones.

"Quiero, en este video, pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas; es un video de disculpa por la cosas que pasaron”, dijo el intérprete de "Valiente".









Koko también explicó que, tras lo sucedido, se ha tomado el tiempo de reflexionar, reconocer su error y arrepentirse de ello: “He pensado mucho y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos, a veces, hacemos cosas que no están bien", agregó.

Asimismo, aseguró que está dispuesto a enfrentar las consecuencias, tanto legales como laborales, que esto pueda llegar a traerle: “Hoy voy comprendiendo cosas; voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien, y me hago cargo de ellas. Me hago cargo de mi error; me hago cargo también de las consecuencias que puede tener mi error, legales, también con mi banda y con la gente que quiero”.

Por último, afirmó que trabajará para que estas situaciones dejen de normalizarse y no vuelvan a ocurrir en este ni en ningún otro lado: "Estoy completamente en contra de estas situaciones. Me observo en el mismo video que ustedes han visto y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte. No puedo decir otra cosa, sería una mentira de mi parte. Creo que hay que aprender a que estas cosas no sucedan más”, finalizó.

Tras las declaraciones de Estambuk, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y aunque muchos le reconocieron el hecho de haber aceptado su error, también le llovieron las críticas: "primera vez que veo a alguien que funan, pedir disculpas y reconocer el error", "Te me caíste, no se puede obligar a alguien a hacer algo que le incomode; ahí no hay disculpas que arreglen tu manera de actuar", "Admitir que nos equivocamos es parte de la vida", "Se me cayó un grande", "





¿Quién es Koko Stambuk?

Cristián Daniel Stambuk Sandoval, más conocido como Koko Stambuk o simplemente Koko; es un cantante, compositor y productor chileno, y que estuvo detrás de bandas como Kudai, Supernova y Stereo 3.

A fines de 2009 inició una nueva faceta en su carrera al lanzar su primer disco como solista, del que se desprende "Valiente", su mayor éxito. Stambuk también es líder de la banda Glup!.

Además ha producido algunas grabaciones de artistas como Luis Fonsi, Reik y Maite Perroni, con quien sostuvo una relación sentimental de poco más de siete años, en medio de rumores de infidelidad.





Stambuk es cantante y líder de la banda chilena Glup!. Foto: Instagram





Lee también Maite Perroni cuenta lo difícil que fue terminar su relación de siete años y medio