Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras "tiradero" de libros en EU

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Muchos actores deciden huir de las cintas basadas en videojuegos debido a su mala fama o a su poco éxito en taquilla. Sin embargo, confesó que le gustaría aparecer en una segunda película de “Minecraft”.

La intérprete de “Mary Jane” en la saga de películas de Spider-Man, dirigidas por Sam Raimi, nunca ha participado en películas basadas en videojuegos, por lo que esta sería su gran oportunidad de probar suerte.

A Kirsten Dunst le gustaría trabajar en “Minecraft 2”

La actriz de 43 años, a través de una entrevista con Town & Country, habló sobre su más reciente proyecto con la directora Sofia Coppola, que realizarán el próximo año. Asimismo, expresó su deseo de participar en “Minecraft 2” debido a sus hijos.

Kirsten Dunst confesó que, además de sus hijos, otro de los motivos que la alentarían a actuar en la película infantil sería el dinero: “¿Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero?”, confesó.

Coppola y Dunst son amigas más allá de la gran pantalla

La hija de Francis Ford Coppola ya había trabajado al lado de Dunst en la película “Vírgenes suicidas” en 1999, basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides. La cinta explora temas como la pérdida, el suicidio adolescente y la sobreprotección parental.

La estrella expresó que está orgullosa de haber participado en las películas con Sofia Coppola y del impacto que han tenido. Recientemente, ambas aparecieron juntas en la proyección del 25 aniversario de “The Virgin Suicides”, donde los fans esperaron solo para verlas.

“Es maravilloso que esa película siga viva y signifique algo para las mujeres jóvenes”, expresó.

¿Cuál es el siguiente proyecto de la actriz?

La película “Roofman” (2025), se estrenará el próximo 10 de octubre. , confesó que buscó dar a su papel algo auténtico y con un toque de chispa”.

La historia del filme está basada en la historia real de Jeffrey Manchester, un ex militar que se hizo famoso por robar restaurantes McDonald's entrando por el techo.

