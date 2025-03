Kieran Culkin nacido en Nueva York el 30 de septiembre de 1982 acaba de consolidar su carrera con un nuevo hito: ganar el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en "A real pain".

Su carrera en la actuación comenzó desde muy joven, hijo de Patricia Brentrup y Christopher "Kit" Culkin, Kieran creció en una familia numerosa donde la actuación se convirtió en un destino casi inevitable. Su hermano mayor, Macaulay Culkin, alcanzó la fama mundial con Mi Pobre Angelito (1990), película en la que Kieran también tuvo un pequeño papel como Fuller McCallister, el primo que usaba anteojos y dormía con un vaso de refresco al lado.

Desde entonces, Kieran continuó en la industria con papeles en películas como "Home Alone 2: Lost in New York" (1992), "Father of the Bride" (1991) y su secuela en 1995. Sin embargo, a diferencia de su hermano, evitó el estrellato infantil y prefirió un camino más pausado, centrado en personajes con mayor profundidad dramática.

A medida que creció, se inclinó hacia el cine independiente, con roles en películas como "Igby Goes Down" (2002), que le valió una nominación al Globo de Oro, y "The Dangerous Lives of Altar Boys" (2002). También participó en la icónica "Scott Pilgrim vs. The World" (2010), donde demostró su talento para la comedia.

Pero su gran salto llegó en 2018 con "Succession", la serie de HBO que redefinió su carrera. Interpretando a Roman Roy, el sarcástico y conflictivo hijo del magnate Logan Roy, Culkin se convirtió en una de las caras más reconocidas de la televisión. Su actuación le valió múltiples nominaciones y premios, incluido un Globo de Oro.

Si bien Succession lo catapultó a la fama, A Real Pain, dirigida por Jesse Eisenberg, le dio la oportunidad de mostrar una faceta más íntima y conmovedora. Su interpretación en este drama le ha valido el reconocimiento de la industria y, ahora, un premio de La Academia a Mejor Actor de Reparto.

El intérprete siempre ha sido abierto sobre su complicada infancia y la tensa relación con su padre, Kit Culkin, quien administraba la carrera de su hermano Macaulay y presionó a sus hijos en la industria. Esta experiencia lo llevó a buscar una carrera más equilibrada, lejos de los reflectores cuando no está trabajando.

Desde 2013, está casado con Jazz Charton, con quien tiene dos hijos. A pesar de su éxito, ha declarado en diversas entrevistas que su familia es su prioridad y que no busca la exposición mediática constante.

