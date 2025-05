Desde su última aparición en Cannes en 2016, Kevin Spacey regresará al prestigioso festival cinematográfico con una sorpresiva reaparición: recibirá un galardón a su trayectoria artística.

El actor será homenajeado con el Award for Excellence in Film and Television, otorgado por el Better World Fund durante su gala del 20 de mayo, en el marco del festival francés.

De acuerdo con "Deadline", la distinción reconoce su “brillantez artística” y su “impacto en el cine y las artes”. Se trata de un evento exclusivo, y no se descarta que Spacey haga una aparición en la alfombra roja, lo que ya ha generado reacciones encontradas.

La imagen del protagonista de "Belleza Americana" y "Se7en: los siete pecados capitales" se desplomó en 2017, tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada con hombres, algunas de ellas relacionadas con menores, lo que convirtió su nombre en uno de los más polémicos asociados al movimiento #MeToo.

No obstante, en 2022 fue absuelto en una demanda civil en Nueva York, y un año después, también fue declarado inocente en un juicio penal en Londres.

Según "Variety", el premio forma parte de una estrategia de promoción para “The Awakening”, un thriller conspirativo en el que Spacey participa como actor/director y que se presentará en Cannes. Así lo confirmó Matt Hookings, productor del proyecto y también responsable de su regreso a la pantalla tras sus problemas legales.

¿De qué trata “The Awakening”?

La cinta independiente británica, dirigida también por Kevin Spacey, narra cómo una pareja, interpretada por Justin Tinto y Alice Eve ("Hombres de negro"), descubre una conspiración global para controlar el mundo. A medida que avanza su investigación, se ven envueltos en una carrera contrarreloj para exponer la verdad. En el elenco también figura Peter Stormare ("John Wick: Capítulo 2").

El mismo premio que ahora recibirá Spacey ha sido entregado anteriormente a figuras como Sharon Stone y Kevin Costner. De hecho, fue la propia Stone quien públicamente abogó por la reincorporación de Spacey al cine.

Una nueva acusación en Londres

Pese a sus absoluciones, Spacey enfrentó una nueva demanda por agresión sexual en el Reino Unido. El exactor Ruari Cannon presentó el caso ante el Tribunal Superior de Londres, señalando al intérprete y a dos organizaciones vinculadas al teatro Old Vic, donde Spacey fue director artístico entre 2003 y 2015.

El bufete Fieldfisher, que representa a Cannon, confirmó la presentación de la demanda, aunque no reveló detalles específicos del caso. Cannon ya había compartido su testimonio públicamente en el documental Spacey Unmasked del canal británico Channel 4.