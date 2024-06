Kevin Costner recuerda la primera vez que probó la cocaína

Kevin Costner es frontal y reconoce que durante su juventud, cuando apenas se adentrada en el mundo del entretenimiento y Hollywood, probó la cocaína, aunque sucedió en circunstancias poco usuales, pues no la recibió por parte de un mánager u otros compañeros famosos, sino de un grupo de electricistas de una preproducción en la que trabajó.

Aunque parezca difícil de creer, el actor de 69 años tuvo que picar piedra en Hollywood antes de que fuera elegido para aparecer en una cinta. Eran inicios de los ochenta y un joven Costner tuvo que trabajar como asistente de producción para los Raleigh Studios, que en esa época eran alquilados para las filmaciones de gran presupuesto.

Su trabajo consistía en ayudar al equipo de electricistas a instalar los sistemas adecuados para la iluminación. Pese a que Kevin no tenía ninguna formación en esas áreas, hizo todo para tener un trabajo cerca de las producciones de Hollywood, con la esperanza de obtener una oportunidad por parte de los productores de cine.

Fue así como lo relató a Dax Shepard, en su podcast "Armchair Expert", en el que apareció el día de ayer. El actor de "El guardaespaldas" recuerda que los trabajadores estaban tan agradecidos con él, que se acercaron para pedirle que lo acompañasen a compartir un momento como compañeros de jornada laboral.

De esa manera, Costner se llevó la sorpresa de que los electricistas tenía una gran cantidad de cocaína puesta sobre la mesa, la cual estaban ofreciéndole:

"En un momento, me llevaron de regreso a la sala de agarre y me dijeron: "-Aquí" y me ponen una pequeña línea de coca", y me dijeron: '-Gracias por toda la mierd* que estás haciendo por nosotros'".

El actor de "Yellowstone" reconoció que aceptó el ofrecimiento y probó la sustancia más de una vez, sin embargo, su preocupación por los problemas económicos que enfrentaba, luego de dejar su trabajo como mercadólogo para probar suerte en al actuación, fue más grande, por lo que se detuvo y les expresó que preferiría que lo remuneraban económicamente.

"Entonces hago eso y nada, y lo hago una segunda vez y lo hago una tercera vez y finalmente les dije: ´-Oigan, miren, ¿cuánto es eso?". Y él dijo: ´-Eso son alrededor de 20 dólares", y yo dije: ´-¿Puedo decirte algo?´ y él dijo: ´-Sí, joder, por supuesto, hombre, ¿qué?´, y dije: ´-Mira, estoy tratando de comprar mi primera casa, si crees que lo que estoy haciendo es genial, me vendrían bien 20 dólares´".

Automáticamente, el actor perdió la aceptación del grupo, situación que recuerda como algo positivo que le ocurrió.

"Me vi excluido porque no quería hacer esto, fue una suerte para mí que no me gustara la coca, allí no había nada para mí", destacó.

