Las “heridas de batalla” que Katy Perry ha acumulado durante su gira Lifetimes salieron a la luz cuando la cantante compartió una imagen en redes sociales.

El viernes 9 de agosto, la ex de Orlando Bloom subió a Instagram una galería que resume algunos de los momentos más destacados de los últimos meses de su travesía mundial.

Entre las postales, destacó una en la que muestra sus piernas con moretones y raspaduras mientras se relaja en una tina.

En la siguiente imagen, explicó el origen de las lesiones a través de una captura de pantalla de una conversación con su amiga Lauren Glucksman: “Fue un momento en que deslicé las rodillas y normalmente eso provoca un ahhh, pero esta vez me hizo decir arghh”, relató sobre el dolor.

A lo que Glucksman respondió con humor: “Y así, justo así, ya estás en tus 40”.

Foto: Instagram oficial.

La publicación también incluyó momentos más íntimos, como una foto de su hija Daisy, fruto de su relación con Bloom, observando el paisaje desde un edificio, paseos en bicicleta, días de playa, interacciones con sus fans y un recorrido en yate.

No es su primer percance

No es la primera vez que Perry enfrenta incidentes en medio de su gira. En julio, en un show en San Francisco, estuvo a punto de caer de una mariposa gigante que forma parte de su escenografía. El video del momento muestra a la cantante con evidente susto, aunque logró recuperar la compostura y seguir cantando como toda una profesional. El episodio terminó con un golpe menor.

La gira Lifetimes también ha estado rodeada de titulares por razones ajenas a la música: desde su ruptura con Orlando Bloom hasta los rumores de un romance con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, luego de que ambos fueran vistos cenando en un exclusivo restaurante de Montreal y paseando juntos por un parque antes de la cita.

Katy Perry comparte su reacción en pleno concierto en San Francisco cuando la mariposa gigante en la que iba subida tuvo una falla.