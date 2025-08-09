Más Información

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Unesco agradece rápida acción de bomberos tras incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

La Mezquita-Catedral de Córdoba abre al público un día después del incendio

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

"En México el narcotráfico opera paralelo al Estado y desde el Estado": Juan Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Las “heridas de batalla” que ha acumulado durante su gira Lifetimes salieron a la luz cuando la cantante compartió una imagen en redes sociales.

El viernes 9 de agosto, la ex desubió a Instagram una galería que resume algunos de los momentos más destacados de los últimos meses de su travesía mundial.

Entre las postales, destacó una en la que muestra sus piernas con moretones y raspaduras mientras se relaja en una tina.

En la siguiente imagen, explicó el origen de las lesiones a través de una captura de pantalla de una conversación con su amiga Lauren Glucksman: “Fue un momento en que deslicé las rodillas y normalmente eso provoca un ahhh, pero esta vez me hizo decir arghh”, relató sobre el dolor.

A lo que Glucksman respondió con humor: “Y así, justo así, ya estás en tus 40”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

La publicación también incluyó momentos más íntimos, como una foto de su hija Daisy, fruto de su relación con Bloom, observando el paisaje desde un edificio, paseos en bicicleta, días de playa, interacciones con sus fans y un recorrido en yate.

No es su primer percance

No es la primera vez que Perry enfrenta incidentes en medio de su gira. En julio, en un show en San Francisco, estuvo a punto de caer de una mariposa gigante que forma parte de su escenografía. El video del momento muestra a la cantante con evidente susto, aunque logró recuperar la compostura y seguir cantando como toda una profesional. El episodio terminó con un golpe menor.

La gira Lifetimes también ha estado rodeada de titulares por razones ajenas a la música: desde su ruptura con Orlando Bloom hasta los rumores de un romance con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, luego de que ambos fueran vistos cenando en un exclusivo restaurante de Montreal y paseando juntos por un parque antes de la cita.

Katy Perry comparte su reacción en pleno concierto en San Francisco cuando la mariposa gigante en la que iba subida tuvo una falla.
Katy Perry comparte su reacción en pleno concierto en San Francisco cuando la mariposa gigante en la que iba subida tuvo una falla.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza