“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Crece el arte urbano en CDMX, pero escasean los apoyos para sus creadores

La actriz británica Kate Winslet se declaró "orgullosa" de presentar como directora su primera película, "Goodbye June", escrita por su hijo Joe Anders, con motivo de la premiere mundial organizada el miércoles por la noche en Londres.

Inspirada en el fallecimiento de la madre de la actriz, el filme cuenta la historia de una familia formada por cuatro hijos que se preparan para despedirse de su madre June, que padece cáncer y está hospitalizada durante las fiestas navideñas.

June está interpretada por Helen Mirren, y sus hijos por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough y la propia Kate Winslet.

La película se estrenará en los cines de Reino Unido el 12 de diciembre, antes de llegar a Netflix el 24 de diciembre.

Es un largometraje "sobre la pérdida, pero también una historia muy hermosa sobre la familia y la vida, sobre el amor, sobre lo que significa ser humano y afrontar juntos emociones difíciles", declaró Winslet a la AFP en una entrevista en la alfombra roja.

Kate Winslet ya había "pensado en la dirección" de una película, pero no sabía "cuándo" se sentiría preparada, "técnica y emocionalmente".

"Lo encontré increíblemente gratificante, estimulante, enriquecedor", añadió, deseosa de repetir la experiencia.

Kate Winslet y su hijo Joe Anders. FOTO: JUSTIN TALLIS / AFP.
La actriz ganadora de un Oscar decidió dar el paso tras leer el guion de su hijo, el actor Joe Anders, de 21 años, que la "impresionó enormemente".

"Cuando estuvo listo para ser enviado a directores, me di cuenta de que no quería dejar pasar la oportunidad", contó la actriz.

El reparto de la película también incluye al actor Timothy Spall como el marido de June y a Fisayo Akinade como su enfermero.

Como directora, Kate Winslet "fue fenomenal", elogió Toni Collette. "Superó todas mis expectativas", añadió.

"Pasé gran parte de mi vida defendiendo a las mujeres", añadió Kate Winslet, que también quiso situarse detrás de la cámara para contribuir a un "cambio cultural".

"Tengo 50 años. Lo he hecho y estoy orgullosa", declaró.

