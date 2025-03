Karol Sevilla siente que no es profeta en su tierra. A lo largo de su carrera, la cantante y actriz ha encontrado más oportunidades de trabajo fuera de México, pero asegura que no lo ve como algo negativo, sino como una oportunidad para poner en alto el nombre de su país.

"A mí me llaman mucho para trabajar en otros países, y me siento muy orgullosa de hacerlo porque creo que pongo en alto a mi país como mexicana. Es que aquí no hay tanta oportunidad como la que se me da en otros lugares, porque acá se van con las mismas personas", explicó.

Uno de los proyectos que abrió la puerta a su internacionalización fue la serie "Soy Luna" (2016-2018), grabada en Argentina, la cual la convirtió en un ídolo en Sudamérica. "Cuando fui a otro país, percibí que me recibían mucho mejor que acá, desde ahí me di cuenta que México es el lugar donde nací, crecí y lo amo, pero mi lugar de trabajo es en otros países", confesó.

Con casi dos décadas de trayectoria, Karol también ha llegado al punto en el que puede ser más selectiva con sus proyectos. Ahora, ya no acepta trabajos por dinero o fama, sino porque el personaje o la historia representen un reto como actriz. "No es por un tema de que aquí no me quieran, es más porque no tengo el proyecto que me mueva, al menos en México todavía no está", comentó.

En cuanto a su reciente ausencia del ojo público, incluyendo las redes sociales, Sevilla explicó que ha estado preparándose para un nuevo proyecto internacional, el cual la mantendrá fuera del país por al menos seis meses. "Estoy muy feliz de empezar un nuevo proyecto en mi vida, de trabajar, que es lo que más amo, y de crecer como artista. No puedo adelantar nada sobre esto por un contrato de confidencialidad, pero es algo muy bonito", adelantó.

Estas declaraciones las hizo durante su paso por la alfombra roja de "Mentiras, el musical", que celebró 16 años en cartelera, donde fue elegida como madrina de este aniversario. Karol también expresó su deseo de formar parte de este exitoso montaje teatral en su versión tradicional. "Esta fue la primera obra que vi, fue con Mariana Treviño, que fue una gran Lupita. Estoy enamorada de ese personaje, ya les dije que quiero estar aquí en 'Mentiras', pero ya será el próximo año. En 'Mentidrags' son bien perras, entonces no, mejor me quedo en 'Mentiras'", bromeó.

Al finalizar la función, Karol Sevilla y el autor y director del musical, José Manuel López Velarde, develaron una placa conmemorativa con los nombres de todos los involucrados en el montaje a lo largo de estos 16 años. También se reconoció a los productores Federico González Compeán y Morris Gilbert, quienes realizaron la versión original durante 12 años, y a todas las actrices que han dado vida a los icónicos personajes de Dulce, Lupita, Daniela, Yuri y Manuela, incluida Hiromi (q.e.p.d.), cuya mención provocó un emotivo aplauso.