Luego de que las conductoras de "Hoy", Andrea Legarreta y Galilea Montijo , anunciaran recientemente que estaban viviendo un proceso de separación con sus respectivos esposos, en TikTok se revivió una entrevista en la que Anette Cuburu habla de ambas conductoras.

Cuburu tambié formó parte de la conducción de matutino de Televisa, y aunque pensó que sería una experiencia muy enriquecedora, en entrevista con Mara Patricia Castañeda confesó que no lo fue tanto, pues dos de sus conductoras no la querían ahí, por lo que vivió un "infierno".

Sin mencionar nombres en la conversación con Mara, Anette recordó lo mal que la pasó cuando le inventaron que tenía un romance con Raúl Araiza , su compañero en el programa, pero con quien nunca hubo más que una amistad.

Anette Cuburu estuvo casada con Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa, la conductora ha dicho que él provocó su veto en la televisión durante muchos años.

Lo que Anette dijo sobre Andrea Legarreta

Anette, que actualmente está como conductora en "Venga la Alegría", lamentó en aquella entrevista que a veces entre mujeres no exista empatía y se intenten destruir unas a otras; aseguró que fue difícil lo que vivió cuando estuvo en "Hoy", pues dos de las conductoras decían que ella las opacaba.

"Había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra; eran dos mujeres que la verdad es increíble que las mujeres, entre nosotras de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacarnos lo mejor de nosotras".

Anette se molestó mucho porque esas conductoras se metieron en su vida profesional y personal, situación que no tolera, porque asegura, ella no se mete en la vida de los demás.

“Me empecé a dar cuenta, estaba en una situación comprometedora porque mi esposo era mi jefe en ese momento, y a ellas se les hizo fácil meterse no sólo en mi vida profesional, sino en mi vida personal”.

Se sinceró al decir que el karma existe y que seguramente a ambas les iría mal, y no por ella, sino por las mismas acciones de ambas.

“Eso no lo soporto porque yo no me meto en la vida de nadie, y esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue, y así les va a ir, y no por mí, porque el karma es así, entonces yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara, así se pagan las mentiras", aseguró.

Lee también: Galilea Montijo dedica mensaje a Legarreta y Tania Rincón: "con sólo vernos nos limpiábamos las lagrimas"

Anette Cuburu dijo que una de esas dos conductoras en "Hoy", que estaba infelizmente casada, seguramente tuvo que ver para que una revista sacara información falsa sobre ella.

“Una revistucha, yo creo que a petición de alguna de estas mujeres que te comento, sacó una portada de nosotros (ella y Raúl Araiza), no tenían argumentos ni pruebas ni nada, de lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere inventó, entonces qué hace uno”.

Cibernautas están reviviendo este video a propósito de que Andrea Legarreta anunciara que su matrimonio había llegado a su fin, sugiriendo que el karma del que habló Anette podría haber alcanzado a la conductora.

rad