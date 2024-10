Morelia. Lo más complicado para Karla Sofia Gascón en la cinta "Emilia Pérez", que le mereció el premio a Mejor Actriz en el festival de Cannes, fue obtener un acento mexicano.



En el filme, que esta noche abre actividades del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, la española interpreta a un poderoso narcotraficante del país y que decide transicionar a mujer para comenzar una vida.



"Conseguir el acento y que no fuera un cliché o que no pasara por una mamad... fue lo más complicado. Tuve varios pleitos con mis coaches porque para mí era más importante la actuación que el acento en realidad, pero ellos me llevaron por el camino adecuado e hicieron que mi acento madrileño no se viera y que quien haya visto (la película) no le ponga un pero (a su pronunciación)", dijo esta tarde en conferencia de prensa.

Lee también: “Emilia Pérez”, la comedia estrenada en Cannes que tenía que ser una tragedia



Karla Sofía es conocida en México desde 2009 por su participación en la telenovela "Corazón salvaje" con el personaje del gitano Branko y luego interpretó a Peter Pintado en la comedia fílmica "Nosotros los nobles". En aquellos años la actriz tenía otra identidad de género.



Karla Sofía Gascón, actriz española, da vida a Emilia Pérez en la cinta del mismo título. Fotos: Instagram



"Para mí ha sido lo más divertido porque me encanta hacer personajes alejados de mi y Manitas (nombre del narco) lo es", expresó brevemente al término del encuentro con los medios acreditados el certamen.



"Emilia Pérez" es un musical es español dirigido por el galo Jacques Audiard ("Un profeta"), en la que Karla comparte créditos con las estadounidenses Zoe Saldana y Selena Gomez, así como la mexicana Adriana Paz.



"Lo más complicado para mi fue la parte del canto, me gusta cantar, lo hice una ceremonia del Ariel, pero a pesar de tomar clases no me considero cantante", apuntó Paz en la conferencia.

Lee también: Elisa Miller ayudó a mexicanizar a "Emilia Pérez"



La película, destacó el realizador, fue escrita como ópera, en donde los personajes tienen que ver con arquetipos, sin ser necesariamente reales.



"Requería de cierta desmesura y para mi, que soy reservado, era difícil. Tenía que aceptar que a veces el personaje fuera ridículo y quería usar el español que es música de poetas, no podría haberlo hecho en otro idioma", destacó.



"Emilia Pérez" llegará a salas mexicanas en enero próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc