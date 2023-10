Kanye West dice que un accidente automovilístico le dejó "signos de autismo"

Una conversación entre Kanye West y Elon Musk filtrada en redes sociales demuestra una supuesta charla en que el cantante le aclara al magnate que no padece bipolaridad, a pesar de que hace site años hizo público este diagnóstico, sino que a raíz de un accidente automovilístico que sufrió antes de que se hiciera famoso le había dejado "signos de autismo", lo que ha generado conversación entre las y los internautas, debido a que una vez más, el rapero continua contradiciéndose.

Las capturas de pantallas de la presunta conversación entre West, de 46 años, y Musk, de 52, fueron publicadas por Ian Connor, una personalidad que se dio a conocer cuando comenzó a modelar para Yeezy -la marca de ropa del músico- en 2015, y que desde la época se convirtió en una de las persona más cercanas a Kanye, pues aseguran que fue el cantante quien le pidió que la difundiera, debido a que él no tiene acceso a sus cuentas personales.

En los mensajes, puede leerse como presuntamente Kanye se dirige al fundador de Tesla, expresándole que no tiene que hablar con él si ya no quiere hacerlo, sin embargo, justifica varios de sus comportamientos, alegando que se trata de los "signos de autismo" que le dejó un choco automovilístico que sufrió en 2002, cuando manejaba un auto rentado luego de abandonar un estudio de grabación a altas horas de la noche, por lo que se quedó dormida mientras conducía.

"¿Cuándo vamos a conversar?", indica el primero de los mensajes y prosigue:

"No me debes nada, no tienes que hablar de nuevo, pero si lo haces (si conversamos) la forma en que nos relacionamos tiene que cambiar, no soy bipolar, tengo signos de autismo por mi accidente en auto", aclara en el texto.

"No puedes ver como Kim aleja a los niños (sus hijos) de mí, y no decir nada al respecto de forma público y luego llamarte mi amigo para que de esa manera lleve a mi audiencia a tu plataforma que está en aprietos", continua, haciendo alusión a Twitter, recientemente renombrada como X.

Esta es la parte de la conversación que ha sido difundida, por lo que no queda claro si el magnate contestó o no a Kanye, sin embargo, el contenido de la mensajería ha llamado la atención, debido a que no sólo demuestra que la relación entre él y su exesposa es tensa, sino que sorprende debido a que, desde que el cantante ha sido visto paseando en Europa con su nueva pareja Bianca Censori, en más de una ocasión ha sido fotografiado en compañía de sus hijos.

Otro de los comentarios que causó ruido fue cuando negó padecer bipolaridad, cuando en 2016 hizo oficial su diagnóstico y por el que canceló la gira que ofrecía en ese momento, Saint Pablo Tour, pues expresó que quería concentrarse en su tratamiento y en el cuidado de sí mismo, debido a que en algunas presentaciones previas hizo declaraciones sin sentido y contra algunas figuras famosas en frente del público.

En 2019 volvió a hablar del tema con David Letterman, a quien confió que el trastorno bipolar le producía síntomas tales como la "hipermanía", "trastorno del sueño", "paranoia" y "miedo".

