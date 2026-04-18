La música para muchos artistas tiene una responsabilidad social y Kany García no es la excepción, así lo demostró en el arranque de su gira en el Palacio de los Deportes de la CDMX, concierto que ni las graves fallas técnicas pudieron detener.

La puertorriqueña tomó un momento para hablar de una de sus canciones más íntimas “La niña que fui”, misma que escribió tras conversar con su “yo” del pasado y espera, sirva para prestar mayor atención a las infancias.

Kany García señaló a México como uno de sus principales motores. Foto: César González

“No voy a negar que sea un regalo para mí, también es una puerta abierta a la posibilidad de que hablemos un poco más con el niño que merece un abrazo, con la niña que fue también abandonada, que necesitaba una conversación y no la tuvo”, explico.

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La boricua dejó claro que abrir la puerta en esta nueva etapa de su vida en la Ciudad de México no fue casualidad, ya que quería devolverle un poco al lugar que le dio esperanzas en su momento más vulnerable.

“La primera vez que yo soñé con hacer carrera fue acá, las primeras cosas pasaron aquí, esta hasta el momento es la gira más importante de mi carrera y tenía que empezar en ese refugio de mucho tiempo”, dijo.

En una noche repleta de éxitos y un par de invitados especiales Kany explicó que pese a ahora ser una artista internacional, no olvida a todas las personas que la han apoyado.

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Kany García señaló a México como uno de sus principales motores. Foto: César González

Sus 14 mil fans reunidos en la pila de cobre elevaron un grito cuando García señaló a México como uno de sus principales motores.

“Hay cosas en la vida para las que uno tiene que tener la memoria a flor de piel, yo no me olvido nunca de la gente, no solo que me ha dado una mano, casa, la gente que se ha vuelto realmente puentes y refugios necesarios en mi vida y justamente eso fue en México”, mencionó.

“García”, “DPM”, “Una vida buena” y “Puerta abierta” fueron algunas de las canciones con las que la boricua recibió a sus seguidores la noche del viernes 17 de abril.

Uno de los momentos fuertemente aplaudidos de la noche fue previo a “Remamos”, cuando lanzó un breve pero poderoso mensaje en favor de los migrantes: “Que vivan los inmigrantes, la gente que se ha tenido que ir de su país”.

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Los primeros invitados especiales fueron Matisse, con los que aunque no ha colaborado oficialmente en un tema grabado, dijo, no podía dejar pasar la oportunidad de tenerlos sobre el escenario.

Kany García señaló a México como uno de sus principales motores. Foto: César González

Melisa, Román y Pablo aparecieron en el escenario, pero tuvieron que cantar dos veces “Para siempre” debido a problemas técnicos en el micrófono de Kany que no se escuchaba.

Si con ese featuring el Palacio de los Deportes retumbó, cuando Carla Morrison subió para “Que vuelva”, el lugar prácticamente se cayó.

Luego de poco más de dos horas, cuando el reloj rosaba la medianoche, Kany García se despidió de los miles que llenaron el primer concierto de su gira “Puerta abierta”.

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