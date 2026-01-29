Kangin se reencontró con sus fans en CDMX tras más de una década de no verlos con un show diferente en el Auditorio BB en el que no solo cantó, si no que tuvo una convivencia especial con sus seguidores.

El surcoreano subió al escenario pasadas las 20 horas con “Love is Pain”, su más reciente canción, que aunque dijo, no está completa, quería compartirla con los mexicanos.

“Pensé que esta familia se merecía un regalo especial de mi parte, entonces, hice esta canción para dársela a ustedes, es una canción muy especial”, señaló con ayuda de un traductor.

Tras el primer tema, el ídol abrió un espacio para copiar retos virales de internet que son famosos en México como el de “Me jalo” de Fuerza Regida, para el que subió a una fan al escenario.

Kangin también se dijo feliz por poder cumplir la promesa que hizo hace un año en Guadalajara, de volver al país lo más pronto posible, aunque aceptó que no pensó que pudiera ser a tan pocos meses de haberlo dicho.

Seis canciones fueron las que compusieron el setlist del surcoreano la noche de este 28 de enero del 2026, aunque la música fue lo último que extrañaron los presentes en el recinto.

Bailes, fotografías íntimas de sus vacaciones, juegos de mímica e incluso aparecer entre el público fueron algunas de las “secciones” que el exmiembro de Super Junior tuvo como parte de su “Stunning Together”.

Una de las favoritas de los fans por los gritos que se escuchaban en el venir fue sin duda alguna en la que el cantante intentaba aprender bailes famosos en México, pues, la mayoría fueron de reggaetón.

En el apartado musical, el idol sorprendió cantando temas famosos en el país como “Mientes” de Camila, que pese a iniciar en coreano, interpretó en español la mayor parte del tiempo.

Pocos minutos después de las 22 horas, Kangin tuvo su detalle final con los fans que se dieron cita en este hermoso reencuentro, obsequiarles flores para que se llevaran un recuerdo a casa.

Los rostros de todos los seguidores del surcoreano lucían felices al momento de abandonar el recinto, algunas entre lágrimas por la experiencia que acababan de vivir.

