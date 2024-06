Kalimba en nuevos problemas legales, ahora enfrenta demanda por manutención

Aún no se ha resuelto el proceso que Kalimba enfrenta por los señalamientos de presunto abuso sexual, cuando el cantante ya ha suma un nuevo problema legal en su contra.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, el exOV7 está siendo demandado por su expareja y madre de su hijo menor, Athenas Escudero, esto por la falta en los pagos de la manutención del pequeño.

Según información publicada por el medio, Escudero acudió a las autoridades de lo familiar el pasado 7 de mayo, ya que, alega, Kalimba se ha negado a cubrir los gastos escolares, y de otros rubros, del niño; por lo que pide la intervención de un juez.

En entrevista con la publicación, Athenas explicó que no busca iniciar una guerra con el intérprete, simplemente quiere segurar el futuro y bienestar de su hijo; sin embargo, si optó por tomar acciones legales es porque los acuerdos a los que llegaron en un principio no están siendo respetados.

La mujer afirmó que tras su ruptura como pareja, ambos pactaron compartir las responsabilidades como padres, pero Kalimba no ha cumplido con su parte al pie de la letra: "no cumple con el monto de la mensualidad (de manutención del niño), ni con el tiempo que me la tiene que depositar, etc.", dijo.

Lo que más le genera conflicto son todos aquellos gastos que tienen que ver con la escuela del menor, ya que, al no ser cubiertos a tiempo generar altos intereses que ella tiene que pagar: "En cuestión de colegiaturas se atrasa, lo cual me genera más gastos. Lo que son inscripciones, útiles, uniformes, actividades extra curriculares, constantemente se niega a pagarlos y se acumulan, por lo cual tengo que pedir préstamos", agregó.

Al ser cuestionada sobre el papel de Kalimba como padre o la relación que mantiene con su hijo, Escudero se negó a entrar en detalles, lo que sí destacó es que la comunicación que existe con el cantante es muy poca y aunque ha intentado mejorar esa parte, no lo ha conseguido: "No hay mucha comunicación entre nosotros, aunque yo lo he intentado en múltiples ocasiones, no se ha logrado; el único motivo que nos debe importar es el bienestar de Mikha".

Hasta el momento, Kalimba no ha hablado respecto, pero se encuentra enfocado en la celebración de sus 20 años de trayectoria como solista.

