Justin Bieber estaría considerando emprender acciones legales contra algunos de sus manejadores de finanzas, a quienes responsabiliza por la mala gestión de su fortuna, estimada en alrededor de 300 millones de dólares.

Según "TMZ", la incomodidad del intérprete de "Baby" con sus exmánagers ha persistido durante varios años, y ahora se encuentra debatiendo si debe presentar una demanda formal contra ellos. El portal añade que Bieber habría perdido "una tonelada de dinero" debido a las decisiones de sus gerentes, aunque se desconoce el monto exacto.

La decisión no es sencilla, ya que su equipo actual apoya tanto la acción legal como le advierte que él también tuvo parte de la responsabilidad en el despilfarro de su riqueza en el pasado.

Es importante aclarar que Bieber no enfrenta dificultades económicas; de hecho, vendió su catálogo musical por 200 millones de dólares, lo que ha elevado su patrimonio total a 300 millones.

Por otro lado, se desconoce la identidad de los mánagers involucrados en esta situación.

Esta noticia surge en medio de los problemas legales que enfrenta su examigo Sean "Diddy" Combs, quien estuvo presente en los inicios de la carrera musical de Bieber, que comenzó a los 15 años. Este vínculo se forjó a través de Usher, el primero en reconocer el talento de Bieber. Posteriormente, el joven cantante se convirtió en aprendiz de "Diddy", quien jugó un papel crucial en la formación de su imagen como estrella en ascenso. Con el tiempo, ambos tomaron rumbos diferentes.

El magnate estadounidense, actualmente en prisión, enfrenta cargos por tráfico sexual, crimen organizado y otros delitos graves.

En redes sociales, no cesan de circular fotos de ambos artistas disfrutando juntos, junto con mensajes sugestivos y videos que muestran a Justin aparentemente incómodo con la presencia de Combs. Sin embargo, el cantante de "Never Say Never" ha mantenido total silencio sobre el asunto, centrándose en su romance con la modelo Hailey Bieber y su hijo, Jack Blues.