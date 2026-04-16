El actor Justin Berfield, reconocido por su papel de "Reese" en la serie de los 2000 "Malcolm el de en medio", informó a través de sus redes sociales que canceló su participación en DesertCon 2026, evento que estaba programado para este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Centro de Convenciones Pabellón M, en Monterrey, Nuevo León.

Berfield, quien ya se encuentra en CDMX junto a Christopher Masterson, también invitado a la convención de cultura pop, explicó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram que su ausencia se debe a que el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales.

“Tenía las maletas hechas, el vuelo reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos”, escribió.

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El actor, que tenía previsto convivir con sus seguidores mediante firmas de autógrafos, fotografías y una conferencia, aseguró que la situación está completamente fuera de su control y que no tuvo otra opción más que retirarse.

“Mi equipo dejó claro que estaba listo, dispuesto y capacitado para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi aparición”, agregó.

Asimismo, indicó que quienes hayan adquirido algún paquete individual con él deberán comunicarse con el productor del evento para solicitar un reembolso completo, el cual, dijo, le fue asegurado.

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El intérprete también expresó su cariño por el público mexicano y lamentó lo ocurrido: “Lamento sinceramente esta decepción y espero visitar Monterrey en mejores circunstancias en el futuro. Gracias por su continuo apoyo”.

Foto: Instagram oficial.

Ayer por la noche, los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y el propio Berfield, quienes interpretaron a los hermanos Wilkerson, visitaron la capital con motivo del estreno de "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta", en un evento realizado en el Pepsi Center WTC.

Los actores Justin Berfild, Frankie Muniz y Chris Masterson durante la alfombra roja de la serie "Malcolm el de en medio" en el Pepsi Center. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL.

DesertCon pospone su evento

Horas después del anuncio de Berfield, DesertCon informó en sus redes sociales que su edición 2026 será pospuesta hasta el 11 de octubre, debido a “situaciones que afectaron la planeación y ejecución del evento”.

Los organizadores señalaron que en los próximos días darán a conocer más detalles sobre la nueva fecha y la realización del evento. Para solicitar reembolsos, los asistentes pueden escribir al correo contacto@desertentertainment.mx.

“Esperamos encontrarnos pronto”, concluyeron.

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