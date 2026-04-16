Carlos Salcido, el defensa mexicano que jugó los mundiales de futbol del 2006 al 2014, quien inició en el equipo Guadalajara y luego brincó a Holanda e Inglaterra, tiene ahora su propia película.

Será el Festival Internacional de Cine en Guadalajara quien lo reciba la semana próxima, al presentarse en su marco el documental “Destino Guerrero: La Historia de Carlos Salcido”.

La dirección recayó en manos de Gonzalo Lamela, también realizador de “MAESTRO”, el cual giró sobre el ex futbolista Benjamín Galindo, ahora disponible en HBO Max.

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“Para el Carlos Salcido fue el propio Benjamín quien nos recomendó hacer algo con Carlos, fue el que nos contó un poco más de su vida. Cuando nos reunimos con Carlos al principio estaba un poco tímido, después se abrió mucho y es lo que se verá. No es la típica historia del deportista, de eventos deportivos, sino que nos enfocamos en un relato íntimo, de alguien que perdió a su madre desde niño y hasta todas sus decisiones erróneas”, indica Lamela.

“Ahora creo que el futbolista (en general) es banalizado por las redes sociales, vemos todos la buena vida que parece se dan, pero son humanos que de alguna manera llegaron a donde están. La historia de Carlos es muy interesante, alguien que aprendió a resistir antes que a soñar y una capacidad de levantarse constantemente”, recalca.

En “Destino Guerrero: La Historia de Carlos Salcido” se cuenta con entrevistas a ex jugadores y entrenadores como el argentino Matías Almeyda, el holandés Ronald Koeman (campeón de Europa) y el mexicano Rafa Márquez.

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La producción corre a cargo de ECOCINEMA, compañía enfocada en contenidos premium como la serie “Capitanes de América”, la ha escudriñado en la vida de futbolistas como el delantero argentino Martín Palermo, el mediocampista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama y el uruguayo Iván Alonso.

La función en el FICG, por sus siglas, se realizará en el auditorio al aire libre de la Cineteca de Guadalajara con la presencia de Carlos y otros futbolistas.

Su llegada al público general se anunciará próximamente, apostando a una corrida en salas y posteriormente en plataformas.

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