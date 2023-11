Junior H llora de emoción durante su primer Foro Sol

Con una botella de tequila en la mano, con mirada y semblante tenso, nervioso, Junior H dio sus primeros paso en el escenario del Foro Sol, ante las 63 mil personas que se dieron cita y comenzaron a gritar al ver al cantante, que no pudo con el rugido del Foro Sol

“Ciudad de México ya estamos aquí, me tienen temblando, me tienen nervioso, estamos contentos, para mi esta es la noche más especial de toda mi carrera, y gracias por estar presentes junto conmigo”, expresó el guanajuatense.

Y desde la primera canción demostró el empeño que puso en su producción, con fuegos artificiales, juegos de luces láser, lanza llamas que salían de la tarima, máquinas de humo, todo para entre la neblina del escenario Junior H cantara sus primeros temas.

“Lady Gaga”, arrancó la noche, y continuó con “12 rifles”, “Psicodélica” y “Mente Positiva”, todas de sus canciones más queridas, y que el público cantó, gritó y bailó con pasos de norteño banda, al son del bajo quinto, el contrabajo y el acordeón.

“Hay una canción cuando apenas íbamos empezando que hasta el momento la seguimos empleando, esa fue muy especial, es una pieza que no puede faltar, se que todos se la saben”, expresó Junior en un discurso más de la noche y se arrancó con una colaboración que tiene junto a Natanael Cano, “Disfruto lo malo”.

Y para continuar, ya sin nervios, cantando más ligero caminando sobre el escenario y la pasarela que lo conectaba con el público, recordó el mensaje que recientemente dio Peso Pluma en el mismo estadio.

“Los queremos un chingo cabrones dios me los bendiga, esta noche estamos pisteando, no estamos, pisteando, no los veo pisteando, salusita vamos a pasarla chingón, porque es la primera vez, nomás para que sepan, antes de que las páginas amarillas pongan que no llenamos como dijo Peso Pluma, eso nos vale verga lo que importa es que estamos con nuestra familia a la verga”, aseguró el del bajío.

Foto: Clasos.

Shots e invitados

Entre shot y shot de tequila y hasta botellas de champagne, desfilaron los invitados del exponente de los corridos tumbados, Edén Muñoz, Eduin Caz, Grupo Frontera, Marca Registrada, y hasta Alemán, Ovi y Chris MJ.

Pero con quién más disfrutó fue con Gabito Ballesteros, y juntos cantaron otra vez “Lady Gaga”. El argentino Dread Mar también apareció para cantar un cover al estilo banda de “Tu sin mi”, para entonces dar por el momento más tierno de la noche.

“Me vinieron a ver dos personas especiales, mi madre y mi padre, todos los que son mis fans saben que esta canción se la dedique a mi madre, esta noche no la voy a voltear a mirar mamá, pero esta canción es para usted”, expresó Junior antes de cantar “1004 km”, donde no pudo seguir pues las lágrimas de emoción no se lo permitieron.

“Nunca me había doblado en ningún escenario, pero esta noche es muy importante para toda mi familia”, agregó Junior H.

Después de repetir y traer como un credo la pregunta “¿Ya nos vamos?”, ante la respuesta del público “¡Pura verga!”, finalmente tuvo que despedirse después de más de dos horas de concierto.

Las últimas canciones fueron “El Azul”, y “Se amerita”, donde repitió los fuegos artificiales, y todo su grupo, trombones, tuba, trompetas, guitarras y bajo quintos, se reunieron en el centro del escenario para dar una reverencia y despedirse del primer Foro Sol de Junior H.

rad