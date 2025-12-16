Más Información

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

A unas horas de la final de “El Conquistador”, conductor del reality, hizo un balance sobre lo vivido en esta primera temporada.

Gil destacó que al tratarse de un programa de supervivencia, los participantes fueron llevados hasta el límite; sin embargo, el nivel de exigencia, la experiencia diaria de convivencia y competencia los obligó a adaptarse y a enfrentarse a un crecimiento personal.

“Creo que la mayoría no sabía cuán extremo y duro iba a ser. Se fueron adaptando día a día a la competencia, la convivencia y la supervivencia. Participar en este tipo de formatos te lleva al límite y te convierte al final en un ser humano mucho mejor”, dijo.

Lee también

El reality también visibilizó un tema que es importante para la sociedad: el balance entre géneros; y es que, al desarrollarse a partir de distintos equipos, permitió observar cómo el equilibrio y la colaboración de hombres y mujeres se convirtieron en clave para avanzar.

"El equipo que más funcionó fue el mixto. El balance entre el hombre y la mujer sí es importante, como todo en la vida”, agregó.

¿Cuándo y dónde ver la final de “El Conquistador”?

El último capítulo de “El Conquistador” podrá verse este próximo 17 de diciembre, en punto de las 21:30 horas, a través de la señal de Canal 5.

Esta final será el desafío más extremo al que los participantes se enfrentarán ya que combinará la resistencia física y la fortaleza mental.

El premio para el vencedor será de cuatro millones de pesos y la satisfacción de convertirse en el primer "conquistador".

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva". Foto: Martha Higareda / IG

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva"

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”. AP

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AFP

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'

[Publicidad]