Más Información

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

Adiós a Alfredo Bryce Echenique; Perú despide a uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana

Un tribunal de California ordenó esta semana el desalojo del actor estadounidense Mickey Rourke de la casa en la que residía en Los Ángeles por deber casi 60.000 dólares en pago de alquiler, informó People.

La sentencia canceló el contrato de arrendamiento del actor y otorgó la posesión de la propiedad al dueño del inmueble, de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso la revista.

La orden de desalojo se dictó "por defecto" ya que Rourke no respondió al litigio en el tiempo estipulado por las leyes del estado de California.

El pasado diciembre, el nominado al Oscar por "The Wrestler" recibió una notificación para pagar cerca de 60 mil dólares de alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo de su casa.

Rourke explicó entonces que su situación financiera se complicó desde el Covid y la huelga de guionistas, y que una de las razones por las que dejó de pagar el alquiler fue el mal estado de la casa en la que había vivido sin problema alguno los primeros cinco años.

El actor, de 73 años, saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como "Nueve Semanas y Media" y "Diner", pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves.

Aún así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en "Sin City: Ciudad del Pecado" o "Domino".

Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con "The Wrestler", de Darren Aronofsky, en el que interpretaba a un luchador profesional entrado en años y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro. Foto: TikTok

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro

“Está muy c*brón”, Susana Zabaleta contra Sergio Mayer por su licencia para 'LCDLF'. Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez / Instagram

“¡Está muy c*brón!” Susana Zabaleta destroza a Sergio Mayer por su sueldo y licencia en ‘LCDLF’

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió. Foto: Tomada de Youtube Programa Hoy / Instagram @galileamontijo

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox se lleva todas las miradas con su nueva y atrevida sesión en Instagram

[Publicidad]