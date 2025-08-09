Más Información

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

Vocación y compromiso. Una visión de la Universidad

“En México el narcotráfico opera paralelo al estado y desde el estado”: Juan Martínez D´Aubuisson, periodista y antropólogo

“En México el narcotráfico opera paralelo al estado y desde el estado”: Juan Martínez D´Aubuisson, periodista y antropólogo

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Fallece Claudia Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm 

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Tania Tagle abre su duelo en “Fauce”, un epistolario que acoge otras pérdidas y habla de la vida

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

Fuego en la mezquita-catedral de Córdoba está controlado; continúan labores para extinguirlo por completo

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

La compañía Rolando Beattie Ensamble cierra la temporada "Diversas Danzas, Diversos Cuerpos" en el Palacio de Bellas Artes

El juez federal Lewis Liman ordenó retirar del expediente judicial la declaración jurada de casi 300 páginas presentada por Blake Lively en su demanda por acoso sexual y represalias contra Justin Baldoni, actor con el que trabajó en It ends with us.

De acuerdo con Liman, los abogados de Baldoni y de Wayfarer Studios citaron únicamente dos páginas del texto en una carta al tribunal, pero adjuntaron la versión completa.

“No tuvo un propósito litigante adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de incitar a la especulación pública y al escándalo”, amonestó el juez Lewis Liman.

Los abogados de Lively sostuvieron que la publicación de la declaración completa en el expediente público fue una táctica de los representantes de Baldoni para alimentar una campaña mediática en su contra, sin justificación legal.

La moción de Lively, presentada el 4 de agosto, buscaba mantener sellada la declaración, luego de que fragmentos de la misma y una transcripción sin certificar fueran difundidos.

El juez concluyó que las partes de Wayfarer incluyeron material “irrelevante” con el objetivo de que, si Lively pedía mantenerlo sellado, pudieran usar su respuesta para “sus propios fines de relaciones públicas”.

El pleito surge luego de que Lively sostuviera que durante el rodaje de It ends with us ella fue víctima de comentarios sexuales inapropiados de parte del actor, quien a su vez presentó una demanda por difamación y extorsión contra Lively y su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares, que ya fue desestimada. El juicio entre ambos será en marzo de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance estas son las pistas que revelarían su noviazgo. Foto: EFE/ Global Citizen / EFE

Chris Martin y Shakira desatan rumores de romance: estas son las pistas que revelarían su noviazgo

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?. Foto: FB Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, el actor que paseaba con su perro y murió defendiendo a una mujer?

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner luce revelador sostén de conos y sorprende hablando español