Juan Pablo Medina viajará a los Juegos Paralímpicos de París

El actor Juan Pablo Medina está muy emocionado porque estará rodeado del ambiente de los Juegos Paralímpicos de París, pues asistirá a esta contienda como representante de una marca, no como jugador de la competencia como algunos creyeron.

Medina, de 46 años, perdió parte de la pierna derecha debido a una trombosis venosa que sufrió en 2021, a partir de entonces ha hablado abiertamente sobre el tema y sobre lo bueno que le ha traído esta experiencia a su vida.

La confusión sobre la asistencia del actor de "Soy tu fan" a los Juegos ocurrió luego de que él compartiera la pista con Heinrich Popow, medallista de oro paralímpico en Londres 2012 y Río 2016.

Popow y Medina son embajadores de la empresa Ottobock, que se encarga de realizar prótesis, sillas de rueda y ahora está enfocada en el deporte.

Además, la representante artística Triana Casados publicó un mensaje que dejó entrever que Juan Pablo iría como Atleta a París 2024.

“Y de nuevo como hace dos años vivimos días extraordinarios con gente extraordinaria y aprendimos un paso más. Pasamos Running Clinic pero ahora vamos a los Juegos Paralímpicos a representar Ottobock ¡Felicidades, Juan Pablo Medina; mejor representante en Paris no habrá!”, escribió.

Casados confirmó que el actor no será un atleta en París, que no aparece en la lista oficial de atletas que el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) registró, y confirmó que el actor no será un atleta en París.

“Atención. Juan Pablo Medina asistirá a los Juegos Paralímpicos como representante de Ottobock y ayudará a la difusión de los atletas y vivirá de cerca la experiencia, pero NO competirá. Ojalá sea pronto, pero por ahora no”, indicó en Instagram.

Los Juegos, al estilo olímpico, para atletas con una discapacidad, fueron organizados por primera vez en Roma en 1960. Los Juegos Paralímpicos 2024 se realizarán entre el 28 de agosto y 8 de septiembre.

rad