Juan Pablo Medina protagoniza película sobre la parálisis cerebral infantil

Hace siete años Bárbara Anderson emprendió, junto con su familia, un viaje a la India para que su pequeño hijo Lucca se sometiera a un tratamiento experimental de 28 días, que ayudara a atender la parálisis cerebral que padecía.

Los resultados fueron sorprendentes y repitió la fase en 2019, lo cual quedó retratado en su libro “Los dos hemisferios de Lucca”, que el año pasado se adaptó a una película, que ahora se encuentra en posproducción.

Mientras Anderson es interpretada por Bárbara Mori (“Perdidos en la noche” y “Rubí”), el papel de su esposo recae en Juan Pablo Medina (“Soy tu fan” y “La casa de las flores”).

“Que ella haya contado su experiencia, siendo una increíble periodista, se me hace de una enorme sensibilidad e impactante, con la cual la gente conectará. Detrás del dolor es ver hacia dónde vamos a ir, cómo mejorar y no quedarnos estancados”, comenta Medina.

“Muestra cómo con la situación que tuvieron con su hijo buscaron una mejor calidad de vida y emprenden un viaje juntos que es muy hermoso”, añade.

“Los dos hemisferios de Lucca” es dirigida por Mariana Chenillo ("Soy tu fan" y "Cinco días sin Nora") para la plataforma de Netflix, que aún no anuncia su fecha de lanzamiento.

En el libro original se aborda al Cytotron, un equipo de cuerpo entero que usa radiofrecuencias, una tecnología no invasiva, para activar o inhibir las proteínas de las células de los tejidos.

La máquina patentada por el físico hindú R. V. Kumar comenzó a ser utilizada por el Hospital Infantil de México en 2018, en mucho por la lucha iniciada por la propia Anderson.

Medina, quien hace dos años padeció una trombosis que ocasionó la amputación de su pierna derecha, señala que en los últimos meses ha estado dedicándose tiempo a sí mismo.

Recién dio una conferencia sobre su caso que espera haya ayudado a gente que pasa por momentos difíciles.

“He entendido que hay que ser mucho más agradecido, empezando por ahí, e ir más adentro conmigo mismo. Y eso para el personaje (de “Los dos hemisferios de Lucca”) da más herramientas y ayuda a profundizar más, a tocar fibras que antes no podía. La vida, antes que cerrarse, se me abrió muy lindo y es algo que no pensé fuera así”, subraya.

