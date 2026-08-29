[Publicidad]
Ciudad Juárez.— Con música de mariachi, familiares y fans de Juan Gabriel conmemoraron ayer el décimo aniversario del fallecimiento del Divo, durante una misa celebrada en la iglesia de San Lorenzo, sitio emblemático de la ciudad.
El conjunto, integrado por ocho músicos vestidos de charro, acompañó la ceremonia con trompetas, violines, guitarrón y vihuela. Al final se escuchó “Amor eterno” mientras la familia colocaba un arreglo floral frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Deportes
“Sería un honor”: Canelo Álvarez no descarta pelear en el Estadio Azteca tras invitación de Emilio Azcárraga
Deportes
Rafa Márquez presenta su nuevo cuerpo técnico para la Selección Mexicana: Andrés Guardado y los españoles que trabajarán con el Tri
Noticias
Riada en Nepal: casi 600 muertos y 2,500 desaparecidos
Noticias
Ejército de EU usa un láser para derribar drones de cárteles en la frontera con México