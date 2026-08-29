Ciudad Juárez.— Con música de mariachi, familiares y fans de Juan Gabriel conmemoraron ayer el décimo aniversario del fallecimiento del Divo, durante una misa celebrada en la iglesia de San Lorenzo, sitio emblemático de la ciudad.

El conjunto, integrado por ocho músicos vestidos de charro, acompañó la ceremonia con trompetas, violines, guitarrón y vihuela. Al final se escuchó “Amor eterno” mientras la familia colocaba un arreglo floral frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

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