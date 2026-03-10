La devastada Juchitán en Oaxaca tras los temblores del 2017, fue el punto de partida para el nuevo trabajo de Juan Carlos Rulfo que además está hablado en zapoteca.

Si antes se metió a la construcción del segundo piso del Periférico, estuvo al lado de un hospital en plena pandemia de Covid-19 y recorrió escuelas para ver el estado de la educación en México, ahora toca la puerta en el Istmo de Tehuantepec para revelar la fuerza, fragilidad y resistencia de una tierra llena de vida y arte.

El resultado se verá desde esta semana en el marco de la Gira de Documentales Ambulante, bajo el título "Binizza, los seres de las nubes", en alusión a los dioses que llegaron a la Tierra, pero quienes al no poder convivir, fueron expulsados por el cocodrilo guardían que el artista Francisco Toledo retomó en su obra.

“Con personajes que quisieron decir sus cosas, hablar de su dignidad, sin embarrártelo en la cara. La complejidad de la zona es terrible y era encontrar a todos estos personajes que son mundo entero y que hablan de su territorio a su manera”, dice Rulfo.

El director de "Los que se quedan" y "En el hoyo" echó mano de Lucas Avendaño, artista muxhe; Rosti, rapero asesinado poco después de la filmación e Irma Pineda, defensora de la lengua, para contar lo que llama una fábula.

“La película comenzó poco después del temblor del 17, luego vino la pandemia y otras cosas más, ha sido una cosa interrumpida hasta ahora. Inicialmente comenzó como un homenaje a Francisco Toledo y eso implicaba una cosa con la familia, pero las biopics no me salen, así que luego conocí a Irma y ella me ayudó a contar esta historia que al final es la historia de la creación en un contexto complejo”, destaca Rulfo

"Binizza, los seres de las nubes", está hablado en su mayoría en zapoteco y algunas cosas en español.

Se espera tenga lanzamiento comercial este mismo año, pero por ahora tendrá funciones en Ambulante este miércoles en la Primera Casa de Imprenta de América, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y el sábado en el Instituto Javier Barros Sierra.

Con el agua

Rulfo está ahora en la confección de otro documental sobre la ausencia de agua en la Ciudad de México.

Toma como referencia una comunidad de campesinos en la frontera con el Estado de México, que ante la inseguridad y amenazas de violencia, ha ido levantando muros sobre la tierra y con eso quitando lugar para el recurso natural y para la siembra.

“Gracias a la mafia inmobiliaria sin plan hay sequías y es absurdo que haya una ciudad que viva en el lecho de un lago, se queje de no tener. Es una lucha por el territorio también”, adelanta.

