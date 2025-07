Janine se inspira en el corrido tumbado, pero sus letras hablan de desamor: “todo en la vida se paga, cuidado con lo que hablas”.

Brian Muñoz también toma elementos de ese género y los mezcla con arreglos de banda sinaloense para cantar: “date cuenta que eres mi princesa”.

Ambos representan una corriente que bien podría llamarse tumbados light: el ritmo se conserva, pero el mensaje da un giro. Nada de violencia ni ostentación del crimen.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

Esa misma lógica atraviesa al resto de los participantes seleccionados en México Canta por la Paz y contra las Adicciones, presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del jueves 27 de junio.

Entre ellos hay propuestas bilingües: Asália & Norma, originarias de San Bernardino, destacan por su guitarra acústica, el uso de chelo y una lírica en español e inglés.

También hay apuestas nostálgicas. Tony Carrera interpreta un bolero romántico, con voz potente y tintes clásicos, mientras que MurieL combina su timbre juvenil con arreglos que evocan la balada ranchera estilizada, cercana al estilo de Ángela Aguilar.

Más tradicional, Mike León recurre al norteño con un ritmo actualizado; Mishel Domenssain apuesta por un bolero contemporáneo, y Priscilla Félix propone una balada con letras luminosas y de autoafirmación.

“Las y los jóvenes necesitan opciones reales: educación, cultura y actividades deportivas que les permitan construir vínculos de identidad lejos de la violencia”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Convocado el 28 de abril por la Secretaría de Cultura, México Canta está dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años, residentes en México o Estados Unidos.

La iniciativa busca contrarrestar el auge de géneros como el corrido tumbado, frecuentemente asociado a la apología del crimen, y proponer nuevas narrativas musicales con arraigo social, emocional y creativo.

“El certamen es parte de una estrategia cultural para construir identidades juveniles alejadas del crimen organizado”, explicó la mandataria.

“Estamos insistiendo en que no debe haber apología al crimen. La construcción de la paz y del amor tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad, especialmente a quienes aún ven en un grupo delictivo una supuesta salida”.

¿Qué cantan los semifinalistas de México Canta en el oeste de EU?

EL UNIVERSAL consultó el estilo y los temas con los propios concursantes.

Lejos de imitar la narrativa del crimen, los ocho semifinalistas apuestan por una diversidad de géneros y letras que privilegian la introspección, el deseo, el amor y el renacer.

Janine, de Los Ángeles, participa con “Ni diabla, ni santa”, un tema que remite al tumbado, pero sin referencias al crimen organizado.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

“No soy ni diabla ni santa, pero sí creo en el karma”, canta en una pieza que combina advertencias y fuerza interior: “Y no vengo a disculparme, sólo Dios puede juzgarme. Aquel que no sea culpable, que sea el primero que ladre”.

Desde San Bernardino, Asália & Norma fusionan guitarra acústica y chelo para hablar de pérdidas, renacimientos y promesas nuevas.

“Como puedo empezar de nuevo, me tiro al fuego como me debo”, se escucha en “Empezar”, donde alternan versos en español con frases como: “my future is sweeter, blooming like tomorrow”.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

Mishel Domenssain, también de Los Ángeles, compite con “Madrugadas de abril”, un bolero contemporáneo que evoca una entrega total al cuerpo y a la pasión: “Conectamos en los placeres, humos exactos, hoy mi cuerpo te pertenece, eres sagrado…”.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

En un registro más romántico, Brian Muñoz canta “La Catedral”, una mezcla de banda sinaloense y tumbado suave: “Te pido quédate conmigo, date cuenta que eres mi princesa. ¿Quién dijo que no puede enamorarse en menos de un mes?”.

Mike León eligió el norteño como base para “Hasta que salga el sol”. Aunque sigue una estética más tradicional, el ritmo es fresco, con vocación de fiesta emotiva.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

MurieL compite con “Perdón (Me haces falta tú)”, una balada norteña sobre el arrepentimiento amoroso. “Pasaron los días, los meses, los años… me haces falta tú”, entona.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

Desde Fresno, Priscilla Félix presenta “Feliz”, una balada contemporánea que apuesta por la afirmación personal. “Hoy soy una embajadora del placer… aceptar mi cicatriz, hacer mi vida a modo, ser feliz”, canta.

Jóvenes en EU cantan por la paz con baladas y tumbados light. Brian Muñoz Tony Carrera, Mike Leon, MurieL, Janine, Mishel, Asália y Norma, Priscila

Cierra Tony Carrera con “Me olvido”, una pieza romántica que alterna el bolero y la balada clásica. En su video de audición interpretó también “Sabor a mí”.

Tony Carrera

¿Cuándo será la final de México Canta?

Más de tres mil jóvenes respondieron a la convocatoria del certamen.

Tras una primera ronda virtual, que concluyó el 4 de julio, se eligieron 48 semifinalistas: ocho por cada una de las seis regiones participantes, tres en México y tres en Estados Unidos.

La región oeste de EU, que abarca California, Arizona y Nevada, es la primera en ser anunciada. Todos los seleccionados grabaron sus temas en Watersound Studios, en Los Ángeles, con producción y mentoría de Carlos Castro, Javier Ramírez y Roberto Guadarrama, integrante de Los Bukis.

La semifinal correspondiente a esta región será transmitida el sábado 31 de agosto por Canal 22, Radio Educación, medios públicos estatales y plataformas digitales.

La final binacional se celebrará el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.