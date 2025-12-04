Más Información

Josh Hutcherson fue, para millones de jóvenes que hoy son adultos, uno de los rostros más icónicos de toda una generación.

Encarnó a Peeta Mellark, el muchacho sensible de Los Juegos del Hambre que sobrevivía a la violencia desde la empatía, la lealtad y una ternura poco común en el cine juvenil de inicios de los 2010.

Pero en 2023, todavía a la sombra de aquella saga, su interpretación de Mike Schmidt en Five Nights at Freddy’s lo mostró distinto: igual de humano, pero roto y silencioso, obligado a mirar zonas que el ingenuo Peeta nunca se atrevió a tocar.

“Intentar proteger a alguien mientras tú mismo estás roto… eso es lo más humano de Mike. Cuando pierdes a un familiar, sabes que debes apoyar a los demás aun con tu propio dolor”, destaca el actor sobre su personaje en esta cinta.

Inspirada en el videojuego del mismo nombre, Hutcherson interpretó a un guardia nocturno que un día descubre que los animatrónicos de una pizzería, llamada Freddy Fazbear’s, están poseídos por espíritus de niños.

Esto lo obligó a proteger a su hermana menor, Abby, mientras él atraviesaba su propio duelo.

El actor reconoce que esa virtud del personaje fue algo que le dio frescura a su interpretación, al estar pendiente de una persona más frágil emocionalmente.

“Mike siempre intenta estar presente para Abby… y es un nuevo desafío cuando se entera que Freddy regresa, y debe volver a pelear por sobrevivir”, detalla.

Se refiere a la segunda parte de este filme, que se estrena hoy en México, donde retoma a su personaje, ahora obligado a enfrentarse de nuevo a los animatrónicos al saber que Abby, su hermana, ha sido atrapada por ellos.

“En este viaje verá que Abby es muy valiente; ella le enseña a Mike que no puedes vivir pretendiendo”, ahonda Hutcherson.

La primera película sorprendió al recaudar 297 millones de dólares, lejos de los miles de millones de Los Juegos del Hambre, pero suficiente para consolidar un nuevo capítulo en su carrera actoral.

La directora Emma Tammi destaca esas capas emocionales en su personaje y cómo la historia se sostiene en su tormento interior.

“Es una película más oscura, pero también más íntima en lo que viven Mike y Abby”, afirma.

