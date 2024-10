José Eduardo Derbez es un papá orgulloso y quiso que su hija Tessa viviera la experiencia de su primera vez como bebé en un foro, así que la llevó a "Miembros al aire", programa que conduce junto a Paul Stanley, Facundo y Raúl Araiza.

De manera sorpresiva la pequeña Tessa apareció en los brazos de su mamá Paola, quien confesó que José Eduardo ha puesto su mejor esfuerzo para ayudarla y lo ha hecho muy bien, sobre todo cuando se trata de cambiarle el pañal a Tessa.

El hijo de Eugenio Derbez recordó cuando a él lo llevaron, cuando era un niño al programa "El calabozo", conducido entonces por Jorge "El burro" Van Rankin, y dijo que quería presentar a su hija con "los tíos", quienes agradecieron el gesto.

José Eduardo aprovechó la oportunidad para presumir el característico rasgo Derbez que heredó su pequeña hija Tessa, la barba partida, algo que su abuela Victoria Ruffo hubiera preferido que su nieta no heredara, pues su ex Eugenio no es santo de su devoción.

Tessa, hija de José Eduardo Derbez en programa de tv.

Aunque, a raíz de la llegada de Tessa, la primera nieta que ambos tienen en común, su relación ha mejorado y ya se dio un primer encuentro que parecer ser el inicio de una relación cercana y familiar en la que ambos abuelos gocen de su nieta que desde ya presume ser toda una Derbez.

Tessa y el parecido con su padre

Paola Dalay, la pareja de José Eduardo, se mostró muy sorprendida con el parecido que su pequeña hija tiene con su papá, y compartió una fotografía comparativa en la que queda de manifiesto el gran parecido físico entre padre e hija.

rad