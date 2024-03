José Eduardo Derbez enfrenta críticas por ausencia de Victoria Ruffo en el baby shower de su bebé

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo, y su novia Paola Dalay se están preparando para la llegada de Tessa, su primer bebé. Recientemente, celebraron su baby shower en una ceremonia íntima a la que acudieron el actor Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo y el resto de los miembros de la famosa familia.

Desde que se anunció que el protagonista de "Roomie" entraría en una nueva etapa de su vida, algunos usuarios de redes sociales se preguntaron si Victoria y Eugenio se reunirían para celebrar a su nieta, dado que no se han visto desde su separación. Sin embargo, las fotos del festejo revelaron que la famosa actriz de telenovelas no estuvo presente.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Paola Dalay y José Eduardo celebran Baby Shower de Tessa. Foto: Instagram oficial de Paola.

Tras ello, sus seguidores manifestaron sorpresa y decepción por la gran ausencia de Ruffo.

En Instagram, donde se publicaron las imágenes, se leyeron comentarios como: “Me pregunto... ¿y la Ruffo qué onda?”, “Pregunta seria, ¿y Victoria Ruffo por qué no estuvo presente?”, “Faltó Victoria Ruffo ahí, ¿por qué no la incluyen en algo tan bonito? No tiene nada de malo que se reúnan la ex y la actual esposa de Eugenio. Ya están grandecitos”, “Y la abuela Victoria, ¿dónde está?”, "'Por qué no esta tu mamá?". Las opiniones avivaron especulaciones sobre posibles tensiones entre los abuelos, las cuales los futuros padres intentaron evitar.

No obstante, a inicios de mes, Victoria reconoció a la prensa que, a pesar de los problemas que vivió con Eugenio cuando mantuvieron una relación, ahora se llevan mucho mejor y destacó que existe cariño. "Yo también lo quiero mucho, sí lo quiero, es el papá de mi hijo", dijo, pero negó que su comunicación sea constante.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron en 1989. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Por otro lado, Paola Dalay, de quien sus padres tampoco se vieron presentes, compartió en sus Instagram stories que Tessa tendría más fiestas. "Habrá VARIOS baby showers, NO ES EL ÚNICO, por favor respiren, ni siquiera mis padres están tan preocupados", dijo.

Es probable que más tarde se compartan nuevas fotografías de José Eduardo, Tessa, Paola y Victoria juntos.

Baby Shower de Tessa junto a al familia Derbez. Foto: Instagram.

La ceremonia se ambientó con tonos rosas y dorados, adornada con globos, letras con el nombre de la bebé, pétalos y rosas, lo que generó una atmósfera íntima para los asistentes. Además, Kai y Aitana, hijas de Aislinn Derbez y Eugenio, respectivamente, también participaron en la dinámica familiar.