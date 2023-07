Jorge Salinas arremete contra reportero tras altercado en una alfombra roja: "Mugrosos, muertos de hambre"

Este fin de semana Jorge Salinas se vio envuelto en el escándalo luego del fuerte enfrentamiento que vivió con la prensa, durante la alfombra roja de las cien representaciones de la obra "Los amantes perfectos", en la que él participa.

Todo sucedió al término de la primer función, pues el elenco, incluido Jorge, salieron a platicar con los medios y aunque al principio las cosas iban de lo más normal, la furia del actor salió a relucir después de que uno de los reporteros se acercó demasiado para ponerle el micrófono en el rostro y accidentalmente terminó tocándole el brazo.

De manera, casi inmediata, el protagonista de "Mi corazón es tuyo" estalló y se lanzó contra el sujeto, iniciando así un lamentable enfrentamiento que ya inunda las redes sociales. "No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a poner la mano encima", dijo el actor en un tono bastante agresivo, mientras sostenía la mano del periodista que intentaba explicarle que no lo había agredido. Y aunque al final Salinas abandonó el lugar, el pleito no terminó ahí.





Jorge Salinas protagonizó un zafarrancho durante la alfombra roja de la puesta "Los amantes perfectos", foto: Tik Tok





Pasada la media noche y después de concluir con la segunda función, Salinas salió de su camerino para dar su versión de los hechos a las cámaras y micrófonos que todavía se encontraban en el lugar, entre ellos las del programa "Venga la Alegría", y continuó arremetiendo en contra del reportero: "No tiene caso de hablar de este tipo, nunca lo había visto en mi vida. Sé quiénes son (este tipo de periodistas), sé de dónde vienen, en fin", dijo.

Jorge Salinas llama muerto de hambre a reportero que, supuestamente, lo agredió

El actor de 54 años dejó claro que jamás respondería a una agresión con otra, pero también aseguró que tampoco permitirá que intenten invadir su espacio, incluso, volvió a referirse de manera despectiva de algunos medios de comunicación.

"La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa", agregó.

Las imágenes y videos de este encontronazo comenzaron a circular por las plataformas y como era de esperarse los comentarios sobre las acciones del actor no se hicieron esperar; incluso, los usuarios dividieron las redes sociales, pues aunque algunos lo defendieron, otros más pidieron que ya no se le tome en cuenta y hasta lo calificaron como divo: "Qué arrogancia la de ese tipo", "No se ve que el reportero lo haya tocado con violencia, hay actores que le exageran", "Ojalá ya exista una ley que proteja a los artistas de toda esa prensa", "Los reporteros no entienden los límites", "Que drama el de Salinas, para qué lo entrevistan", "Él siempre es bien agresivo". son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.









