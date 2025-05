Después de años recorriendo escenarios con CNCO, Joel DeLeón vuelve a México con un proyecto musical como solista que permite conocer su faceta más íntima.

Su tema “Piel a piel” marca el comienzo de una etapa en la que busca que su público entienda el proceso detrás de su música.

La canción nace de una vivencia y de escuchar bachata. DeLeón siente que es el primer paso para mostrar quién es ahora.

“Quise que mi público vea cómo es el proceso de composición. Me conecté a un en vivo en TikTok y de ahí nació el tema”.

“Piel a piel” trata sobre esos amores que no terminan, aunque el tiempo haya puesto una barrera.

“Este tema habla de que, a pesar de que ya no estemos juntos, puede ser que vuelva esa magia. No me ha pasado, pero el tema lo refleja”.

Su regreso a México es para promocionar su música, y reencontrarse con un público que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera y que ha permanecido fiel.

“Saber que siguen apoyándome después de 10 años y de pausas es algo que me motiva mucho”.

Joel describe la relación con sus seguidores mexicanos como una amistad que no se ha borrado.

“Es bonito reconectar con esos amigos que me han apoyado”.

La transición de una carrera en grupo a una carrera solista implica asumir riesgos y aprender a caminar solo, pero también encontrar un camino propio, un proceso que Joel encara con la misma honestidad que sus canciones.

“El mayor reto ha sido encontrar mi sonido e identidad como artista. Es bonito que el público vea de dónde partí y a dónde voy”.

Sobre su etapa en CNCO, Joel no olvida las experiencias y las enseñanzas, ni el vínculo que formó con sus compañeros y sus fans.

“Entré muy joven y fue como una escuela que me preparó”.

Finalmente, adelanta que el álbum en el que trabaja será una colección de historias personales, con ritmos variados.