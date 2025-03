El actor italo-estadounidense Joe Gatto y exparticipante del reality Impractical jokers, negó las acusaciones de agresión sexual en su contra hechas por de una usuaria de TikTok, aunque admite no haber tomado buenas decisiones en su vida: “He tenido mal criterio y he violado la confianza de las personas que más quiero pero cualquiera que me conozca sabe perfectamente que no agrediría a nadie”, declaró Joe a Page Six.

La usuaria afirma que fue agredida sexualmente por Gatto cuando ella tenía 19 años. Redacción