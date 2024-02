Jessica Bulman: “No necesito palancas”

Jessica Bulman debutó recientemente en la revista matutina Venga la alegría fin de semana, en donde ha tenido varios retos, como trabajar por primera vez en un programa fijo que se transmite en vivo, quitarse bloqueos mentales y trabajar en equipo.

En este show, que se transmite por Azteca Uno, trabaja su esposo Carlos Chicken Muñoz también como conductor, por lo que otro desafío ha sido demostrar que fue contratada por su talento y sin ningún tipo de palancas, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Mucha gente cree que fue por él que entré, pero claramente no es así. Soy una persona que nunca he necesitado palancas, ni de pedir nada y la gente lo sabe, los directivos, todos, me han llegado las oportunidades porque me preparo y porque soy disciplinada en mi trabajo”, dijo.

Hace más de 20 años Bulman fue la ganadora de Nuestra Belleza Infantil México 2001 y desde entonces ha encaminado su trayectoria en la conducción, la música y el modelaje.

En la televisora del Ajusco ha conducido el programa Pop Central por Azteca 7, además de que fue la host digital de MasterChef Celebrity y ha sido la anfitriona en la entrega de los premios Oscar para TV Azteca.

“Es mi bandera ser transparente; al principio fue complicado porque deseaba ser perfecta, hacer las cosas bien porque soy muy exigente conmigo misma”, explicó Bulman.

“Ahora me he dado cuenta de lo capaz que soy, de lo mucho que tengo que ofrecer al público siendo yo misma, siento que he dejado a un lado mis barreras y mis bloqueos mentales para enseñar quién soy al mundo, así haya gente que le guste o no”.

Otro asunto que deberá aplicar en esta etapa, aseguró, será aprender a lidiar con todo tipo de comentarios, pues indicó que este programa le dará mayor exposición, y diga lo que diga, los televidentes estarán al tanto de si comete algún error.

“Las opiniones siempre son bienvenidas, pero obviamente uno se tiene que ir haciendo de un corazoncito más duro y estar segura de mí misma, para que todos estos comentarios negativos que puedan hacer no me afecten.

“Hay que tener esta conciencia de llegar con las palabras correctas a la gente que te escucha, obviamente es una responsabilidad grande”, aseguró.