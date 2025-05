Aunque Jesse & Joy han pisado el escenario del Auditorio Nacional en 21 ocasiones, la noche del 13 de mayo fue distinta. Su regreso con el Despecho Tour, estuvo marcado un premio Tony ya casi en la mochila y un nuevo álbum en camino —Lo que nos faltó decir—, que fue anunciado esta noche.

Después de un breve encuentro con la prensa, Jesse y Joy aparecieron volando —literalmente— sobre el escenario. Sujetos a unos cables que los elevaron por el recinto, dieron inicio al concierto con "Volveré".

“No me la creo por muchas razones”, confesó Joy visiblemente emocionada ante sus fans. “Una es que están todos ustedes aquí y decidieron pasar esta noche con nosotros. Después de 21 ocasiones que hemos estado aquí, nos siguen regalando sold outs y eso no tiene precio. Me lo llevo en el corazón”.

Lee también: Arrestan a Pedro Moreno, actor de Televisa, por presunto robo y violencia doméstica; esto es lo que se sabe

Joy compartió con el público la emoción que le dejó el reciente reconocimiento como la primera mexicana y latina nominada a un Tony en la categoría de mejor música original por su trabajo en Broadway.

“La verdad, a mí me pareció una locura. Me invitaron a escribir la música para un musical de Broadway. Y honestamente, yo estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo”, confesó. “Si no hubiera sido por mi esposa que me dijo: ‘Tú lo puedes hacer’, no lo habría logrado. Cinco años después, con un estreno en una de las plataformas más grandes del teatro, pasó lo muy loco…”, dijo la cantante de 38 años.

Con esa emoción, interpretó Flying Away, una de las canciones escritas para el musical, y con la que invitó al público a soñar y a volar.

Lee también: Banda británica rechaza trabajar con promotores del Festival Ceremonia; cancela concierto en CDMX

Desde el escenario, la cantautora también dejó claro que sus conciertos son un espacio seguro para todos. “Este es un lugar en el que no discriminamos a nadie. El amor es amor. Estamos orgullosos de quienes somos todos los días del año. Todos son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides”.

Con mariachi, Jesse & Joy reafirman su amor por México

El recorrido musical siguió con éxitos como Esto es lo que soy, Digas lo que digas, Mi tesoro, Ya no quiero, Me quiero enamorar, Lo que nos faltó decir y Tanto. En la sección acústica, canciones como Mi sol, Respirar, Te perdí (durante la cual Joy no pudo evitar soltar algunas lágrimas) y Llegaste tú ofrecieron un respiro íntimo y emotivo.

Después vino la intensidad de temas como Dueles, Accidente, El malo, Me soltaste y 3AM. Y en una nueva muestra del poder de la música como puente entre culturas, Joy sorprendió al público con un popurrí ranchero acompañada de mariachi: México en la piel, Si no te hubieras ido, Caray y Volver, volver pusieron a cantar al público mexicano.

El cierre incluyó una lluvia de éxitos: Chocolate, Quiero saber que es el amor (a dueto con Foreigner), Ecos de amor, ¿Con quién se queda el perro?, La de la mala suerte, Llorar y Te esperé. Luego de un falso final, los hermanos reaparecieron entre el público con una sorpresa: el anuncio oficial del nuevo disco, y una despedida épica con Nuevos recuerdos, Corre y Espacio sideral, himnos que los volvieron populares.

Lee también: Del Toro y Cuarón respaldan protesta en Cannes; condenan silencio de la industria del cine ante ataques en Gaza

La bandera LGBT ondeó sobre el escenario, como testimonio del mensaje que han defendido siempre: el amor no necesita traducción ni etiquetas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm