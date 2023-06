Jennifer Aniston revela cuál el hábito que deteste de su entorno a los 54 años

Jennifer Aniston es una de las mujeres más bellas e influyentes de Hollywood, y por lo tanto, recibe muchos halagos en donde quiera que va, sin embargo, hay uno en particular que detesta e incluso la hace sentir incómoda.

La intérprete de “Rachel” en "Friends" reveló que enloquece cada vez que le dicen “Te ves genial para tu edad”. Este comentario la saca de quicio, pues considera que simplemente le deberían decir “te ves genial”.

Foto: Instagram @jenniferaniston Archivo El Universal

“Me vuelve loca. No lo soporto. Ese es un hábito de la sociedad que tenemos. Ni siquiera entiendo lo que significa”, afirmó la actriz en entrevista para British Vogue, quien se siente mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años. “Estoy en mejor forma que cuando tenía veinte años. Me siento mejor en mi mente, cuerpo y espíritu. Todo es 100 por ciento mejor”, expresó.

Esta costumbre es parte del fanatismo de la gente por la juventud. Una innecesaria mirada del otro para juzgar cómo se ve una persona sin saber qué le pasa o por lo que está atravesando esa persona.

Jennifer Aniston tomará un descanso.

Luego del éxito que ha alcanzado en el mundo del entretenimiento con Friends y la última película que protagonizó con Adam Sandler, Jennifer Aniston considera que es tiempo de hacer una pausa y aunque solo será de dos meses, invertirá su tiempo para viajar por el mundo.

“En nuestro negocio, tienes que exigir el tiempo libre o sacarlo porque siempre hay algo que va a surgir. Así que creo que después de la semana que viene me voy a tomar junio y julio libres”, le dijo la protagonista de la serie "The Morning Show" a la revista People

Jennifer Aniston junto a Adam Sandler. Fuente: Archivo El Universal

Aunque es habitual que los artistas se tomen un tiempo para desconectarse de sus actividades laborales, en el caso de Jennifer Aniston no fue posible, pues su agenda siempre ha estado cubierta

“Nunca he hecho eso, pero realmente creo que lo voy a hacer. Voy a viajar porque realmente no lo he hecho desde la pandemia”, remarcó.