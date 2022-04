Jennifer Aniston narra su pesadilla: sufre trastorno de sueño

La actriz Jennifer Aniston, recordada por su papel en la serie "Friends", dio a conocer que ha padecido insomnio durante décadas, e incluso ha tenido que lidiar con el sonambulismo y la ansiedad.

A sus 53 años reveló que desde los 30 ha luchado contra este padecimiento, de acuerdo con la entrevista que ofreció a la revista People.

"Cuando somos jóvenes nos creemos invencibles y no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño hasta que cumples años", expresó Aniston.

Lee también: Javier Solís ganaba 17 pesos al día: estas fueron sus vivencias en Tacubaya y su última voluntad

Compartió a su vez que en un principio lo aceptó, pero con el tiempo se dio cuenta que este padecimiento afectaba sus actividades diarias, tales como el trabajo, sus funciones cognitivas, e incluso su físico.

Pero aún sabiendo esas problemáticas, decidió no atenderse y continuar de forma regular, hasta que el padecimiento se convirtió realmente en una lucha.

"Se convirtió en algo con lo que realmente estaba luchando. Solía ser lo último de la lista, pero realmente no pude seguir", aseguró la estrella.





Insomnio un problema mundial

La Organización Mundial de la Salud asegura que el 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de sueño, el 10% de la población mundial padece insomnio, uno de los 88 tipos que reconoce la OMS.

Las causas de trastornos del sueño son muy diversas: físicas, trastornos metabólicos, cardiovasculares, genéticos, ginecológicos, respiratorios, gastrointestinales, así como psicológicas: estrés, depresión y ansiedad.

En Estados Unidos, país de origen de la actríz Jennifer Aniston, 8,7 millones de personas se medican para dormir, según el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El consumo es mayor a partir de los 50 años, como es el caso de Aniston, principalmente entre las mujeres y las personas de raza blanca. Los adultos mayores son los más predispuestos a usar medicación. El 8% de los mayores de 80 años y el 5,7% de los mayores de 70 consumen fármacos habitualmente, frente al 2% de los jóvenes.

Una de las formas naturales de lidiar con este padecimiento es como lo compartió Jenifer Aniston la actividad física, y la buena alimentación, sin embargo muchas veces la alteración del sueño no te lo permite.

"Realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, porque no puedes hacer ejercicio y no puedes comer bien si no has dormido bien porque tu reloj biológico está completamente alterado", sentenció.

Lee también: Erika Buenfil felicita a Luis Miguel con foto en la que aparecen juntos

mafa