Jenna Ortega recuerda la época en que se corrió el rumor de que tenía una relación con Johnny Depp; la sorpresa y molestia de la actriz fue tal que recurrió a sus redes sociales para desvincularse por completo del actor que, desde su pleito legal con su exesposa Amber Heard, perdió la aceptación de Hollywood y gran parte del público.

La actriz de "Beetlejuice Beetlejuice" fue entrevistada por "Buzz Feed Celeb", a propósito del estreno de la secuela de Tim Burton, en la que, entre otros temas, habló acerca del rumor que llenó los portales de internet el año pasado.

Esta es la primera vez que Jenna aborda el tema de forma pública:

"Es una locura para mí, nunca hablé de eso, nunca dije nada de eso", reconoció.

La joven de 21 años confió al medio que se encontraba en el set de "Death of a Unicorn" cuando se enteró de lo que se estaba diciendo acerca de ella y el actor de "Piratas del Caribe".

A su lado la acompañaba el actor Richard E. Grant, quien le preguntó frontalmente acerca de si era verdad lo que se decía en internet.

"Pensé que eso era bastante gracioso, estaba en el set con Richard E. Grant y él se me acercó y me dijo: '-Oh, entonces tú y Johnny' y me reí porque no conozco a esa persona", refiriéndose a Johnny.

La noticia fue esparcida por el sitio "DeuxMoi"; el artículo señalaba que el supuesto romance era bastante serio y secreto, el cual habría tenido lugar en el set de la secuela de "Beetlejuice", pues en ese momento se llegó a creer que Depp formaría parte del elenco.

Y si bien, en esta entrevista Ortega aseguró que le parecía divertido el rumor, en ese momento mostró el disgusto que le generó, ya que el controversial y mediático divorcio entre Depp y Heard era muy reciente, por lo que ser vinculada al actor no podría traerle nada bueno.

Fue así que recurrió a su cuenta de Instagram para desacreditar el trascendido y pedir que el rumor se detuviera:

"Esto es tan ridículo que ni siquiera puedo reírme, nunca he conocido ni trabajado con Johnny Depp, en mi vida, por favor, deja de difundir mentiras y déjanos en paz".

Por su parte, el actor de 61 años, a través de sus representantes, lanzó un comunicado en que también negó toda relación con la actriz, aseverando que ese rumor podría traerle consecuencias muy negativas a su carrera.

"El señor Depp no tiene ninguna relación personal o profesional con la señora Ortega. nunca la conoció ni habló con ella, no está involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo, está consternado por estos rumores maliciosos y sin fundamento que pretenden dañar su reputación y su carrera".

