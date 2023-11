Javier Blake, vocalista de División minúscula, la lucha que vivió contra la depresión: "Te sientes despedazado"

Javier Blake formó parte de una de las bandas más exitosas del rock nacional, División Minúscula. Junto al grupo obtuvo fama internacional, llenó varios recintos, conquistó decenas de premios y se ganó el corazón de miles de fas; sin embargo lo que nadie podía sospechar es que detrás de esta vida de rockstar, el músico luchaba contra la ansiedad y la depresión.

Así lo reveló él mismo durante su reciente participación en el podcast "Creativo" del influencer Roberto Martínez.

Blake explicó que durante toda su vida ha vivido periodos de depresión, por lo que ya los considera algo normal, sin embargo, el pasado 2022 lo hizo reflexionar al respecto, pues aunque vivía una de sus mejores etapas no podía sentirse bien: "Tuve pérdida de familiares, tuve asuntos personales difíciles durante toda la gira de División Minúscula, que fue la más exitosa que hemos tenido, no voy a decir que la pasé mal, pero la pasaba con esta nube en mi cabeza de ‘No me siento bien’”, dijo.









Blake también confesó que le "cayó el veinte" de lo que estaba pasando cuando, en el cierre del tour, en el Palacio de los Deportes, salió al escenario bastante decaído y comenzó a cuestionarse al respecto: "De repente, estando parado ahí, dije: ‘¿por qué no estás pleno?, Estás ante 15 mil personas que te están tirando amor, buena vibra y tú no te sientes pleno, te sientes despedazado’”.

Tomar consciencia en pleno escenario, lo enfrentó de una manera muy dura a sus sentimientos, pero fue necesaria para que no solo su público pudiera disfrutar de esa noche, sino que él también: "Fue un capítulo de los que te hacen ver que hay que subirse al ring. Y fue un show increíble al final, porque caí en consciencia de eso: no importa que tan grande sea el logro que tengas, si no estás bien no lo vas a disfrutar", agregó.

El rockero explicó que ha aprendido a trabajar estos episodios y en gran parte se lo debe al apoyo de la gente que lo rodea y que lo quiere: "Son etapas, he lidiado con ello y me he apoyado de gente que me ayuda".

Blake también aclaró que no se trata de un padecimiento crónico, pero que le ha ayudado a ver la realidad de dónde está parado y revalorar su trabajo y lo que puede transmitir a la gente: "Hay grados, (lo mío) es una depresión con la que vives. Son periodos, pero sí creo que tienes que estar ahí para que te des cuenta de que hay cosas buenas, todo eso que tu autoestima no te hace ver porque estar encerrado en este cuarto oscuro", finalizó

