Ha pasado poco más de una semana de la trágica muerte de Jason David Frank , actor que saltó a la fama en la década de los 90 por interpretar a Tommy Oliver, el Ranger verde , en la popular serie “Mighty Morphin Power Rangers".

Frank fue encontrado, el pasado 21 de noviembre, en el cuarto de un hotel sin vida, y aunque las causas de su fallecimiento permanecieron ocultas, TMZ adelantó que se había tratado de un suicidio. Posteriormente, varias personas cercanas al actor aseguraron que atravesaba por una fuerte depresión y problemas de salud mental.

Sin embargo, es hasta ahora que la familia del ídolo de toda una generación ha salido a hablar sobre esta tragedia; específicamente su esposa, Tammie Frank, quien entrevista para la revista People confirmó que Jason se quitó la vida.





Lee también: Facundo es detenido en Qatar por hacerle de limpiaparabrisas

Durante la plática, Tammie resaltó que que la premura con la que se informó sobre el suicidio no fue la correcta; además de que ha circulado información falsa sobre lo que pasó. Es por ello que, a nombre de su familia, decidió romper el silencio y aclarar cómo fueron las últimas horas de vida de quien fuera el amor de su vida.

"Mi esposo trágicamente perdió la vida por suicidio la semana pasada. Si bien Jason era un nombre muy conocido, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico. Desde la muerte de Jason, he sido acosada en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo", dijo.

La viuda de Frank detalló que los problemas de depresión que atravesaba el actor no eran ningún secreto para ella, pero que en ningún momento imaginó que tomaría una decisión tan drástica, pues, incluso, estaban tratando de arreglar su relación: "Amaba a mi esposo y estábamos tratando de solucionar nuestros problemas. No tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas. Sí, había tenido problemas de depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche", agregó.

Esposa de Jason David Frank confirma el suicidio del actor

La viuda del actor aseguró que trataban de retomar su relación y psaban un fin de semana jutnos cuando él se quitó la vida Foto: Instagram

Tammie también explicó que antes de la muerte del Ranger verde, ambos habían dado marcha atrás con su divorcio, incluso planearon una escapada de fin de semana juntos y una noche antes asistieron a baile country, sin embargo en cuestión de minutos pasó de tener un momento divertido a perder a su compañero de vida: “Bailamos y nos quedamos en el evento hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo estábamos teniendo una conversación sincera y emotiva en su habitación. Bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo. Debo haber estado fuera no más de 10 minutos. Volví y comencé a tocar la puerta sin obtener respuesta”.

De la misma manera negó que haya sido ella quien llamó a los servicios de emergencia, pero supone que ante la insistencia con la que llamaba a la puerta alertó al personal del lugar: “No sé si el personal del hotel o un huésped llamaron a la policía, pero después de que los oficiales me llevaron abajo, pudieron abrir la puerta y descubrieron que Jason se quitó la vida", continuó. "Estos fueron los 'disturbios' que se mencionaron numerosas veces en línea", expresó.

Por último, pidió a la gente respeto ante su dolor y el de su familia; al mismo tiempo que agradeció a los fans y amigos de su esposo por el apoyo que han recibido: "Todo lo que queremos es recordar a Jason y en sus momentos más felices. Solo pido simpatía y comprensión durante este momento difícil”, finalizó.

Lee también: Hijo de René Strickler celebra segunda boda con su esposo; aquí los detalles