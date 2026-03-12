Más Información

Jane Lapotaire, actriz británica que dio vida a la Princesa Alicia de Battenberg en la serie , falleció a los 81 años.

La noticia fue dada a conocer este jueves por un portavoz de la Royal Shakespeare Company, aunque la actriz murió el pasado 5 de marzo. En el comunicado, compartido por The Sun, se la describió como “una actriz verdaderamente brillante”.

La royal destacó que sus créditos en la RSC incluyen “Piaf”, por la que ganó los premios Tony y Olivier, y “Gertrude” junto a Kenneth Branagh en “Hamlet” dirigido por Adrian Noble.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Jane Lapotaire?

Lapotaire, cuyo nombre real era Jane Burgess, nació en Ipswich, Inglaterra, en diciembre de 1944. Comenzó su carrera en 1965 con la obra “When We Are Married”, donde interpretó a Ruby Birtle, papel que la motivó a continuar en el mundo del espectáculo. E

En 1974 se unió a la Royal Shakespeare Company, y en 1977 alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Marie Curie en la miniserie de la BBC.

La actriz también destacó en personajes de realeza, como la Reina María en “Lady Jane” o la Princesa Irina Kuragin en la temporada 5 de “Downton Abbey”.

En el año 2000 tuvo que alejarse de los escenarios tras someterse a una cirugía por hemorragia cerebral.

A Lapotaire le sobrevive su hijo Rowan Joffé, producto de su matrimonio con Roland Joffé.

