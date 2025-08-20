Más Información

Jacqueline Andere, una de las actrices más admiradas y consolidadas en México, celebra hoy 87 años de vida con una trayectoria llena de éxitos y aplausos, en primera fila los de , quien aprovechó la ocasión para dedicarle a su madre un emotivo mensaje y celebrarla con entrañables fotografías.

La trayectoria de Jacqueline Andere abarca televisión, teatro y cine; es elogiada por su participación en "El ángel exterminador", de Luis Buñuel, y "Yesenia", de Yolanda Vargas Dulché.

Su rostro es conocido y querido en la pantalla chica en telenovelas como "Barata de primavera", "Ha llegado una intrusa", "El maleficio", "Un nuevo amanecer", "Ángeles blancos", "El vuelo del águila", "Mi querida Isabel", "Ángela", "La otra", "La madrastra" y "Soy tu dueña".

Jacqueline Andere nació el 20 de agosto de 1938.
Jacqueline Andere nació el 20 de agosto de 1938.

Chantal elogia a su madre Jacqueline Andere

Chantal Andere, la única hija de Jacqueline Andere, posteó fotos que muestran diferentes momentos de la vida de su madre, la felicitó por su cumpleaños y le dedicó palabras de admiración y agradecimiento, se sabe de la estrecha y amorosa relación entre madre e hija.

Jacqueline Andere y su esposo, el dramaturgo y poeta José María Fernández Unsáin.
Jacqueline Andere y su esposo, el dramaturgo y poeta José María Fernández Unsáin.

"Mamá! Feliz cumpleaños. No tengo más que agradecerle a la vida por poder seguir celebrándote y honrando tu vida. No hay palabras para expresar el amor tan inmenso que te tengo y lo bendecida que me siento de ser tu hija. Celebro a la maravillosa mujer, actriz,abuela, amiga, hija, suegra, esposa y gran ser humano que eres", se lee.

Además de televisión y cine, Jacqueline Andere ha tenido una importante carrera en teatro, participando en casi 60 obras, incluyendo clásicos y musicales como "Can-Can" y "Un tranvía llamado deseo".
Además de televisión y cine, Jacqueline Andere ha tenido una importante carrera en teatro, participando en casi 60 obras, incluyendo clásicos y musicales como "Can-Can" y "Un tranvía llamado deseo".

Chantal finalizó su mensaje externando un deseo:

"Deseo con toda el alma seguir a tu lado muchos años mas. Que me seas eterna. Te amo con toda el alma y te admiro en todos los sentidos como no lo imaginas ma. Larga vida mi reina".

